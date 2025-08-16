Caminata de las iglesias en Honduras 2025 EN VIVO: paz, democracia y oración

Tegucigalpa, Honduras.- Las Iglesias Católica y Evangélica de Honduras convocaron este 16 de agosto de 2025 a una caminata nacional de oración que se desarrolla de forma simultánea en más de 50 ciudades del país.



Bajo el lema “Caminamos por la unidad, la fe y la democracia”, millones de hondureños salen a las calles.

En Tegucigalpa, la jornada inicia a las 2:00 de la tarde en la Plaza de las Banderas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con rumbo al Estadio Nacional “Chelato Uclés”. De manera paralela, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, La Esperanza y otras ciudades replican la movilización que también se extiende a comunidades hondureñas en el exterior, como en Houston, Texas, Estados Unidos y en algunas localidades de España.

Los organizadores han reiterado que se trata de un evento no partidista, enfocado en la fe y la oración por Honduras. Se pidió a los asistentes no portar banderas políticas ni promover candidaturas, destacando que la caminata busca enviar un mensaje de esperanza y reconciliación en medio de un ambiente electoral marcado por tensiones y desafíos institucionales.