Jorge Aldana pasará la Navidad afuera del Infop a la espera de los resultados de la alcaldía de DC

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, pasará la Nochebuena y Navidad en su campamento instalado en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE) ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) mientras espera conocer los resultados del escrutinio especial de las actas las de la alcaldía de capitalina. El edil que busca la reelección con el partido Libertad y Refundación (Libre) lleva más de dos semanas en su carpa (16 días) atento al conteo de votos. Aldana se encuentra en segundo lugar con 158,110 votos, apenas 613 marcas menos que Juan Diego Zelaya, aspirante del Partido Nacional.

"No importa el lugar donde usted celebra la Navidad, siempre y cuando esté con la gente que ama", afirmó. Aldana pese a que celebrará la Navidad de forma atípica, agradece que tiene la oportunidad de pasar esta fecha junto a su familia que lo ha acompañado en mas de dos semanas. Tanbién resaltó que otras personas lo han estado apoyando y se siente agradecido con ello. "Estoy seguro que aunque no esté en mi casa, esta será la mejor Navidad de mi vida porque estoy descubriendo cosas nuevas que nunca antes había sentido, nunca había vivido. Estoy contento. Dios siempre nos pone pruebas para fortalecernos, hacernos crecer, y estoy seguro que esta es una de ellas", manifestó.