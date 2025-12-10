Jorge Aldana advierte que permanecerá 24/7 a las afueras del CLE: "A nadie le gusta que le roben"

Tegucigalpa, Honduras.- Decidido a permanecer "el tiempo que sea necesario", el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, sigue plantado en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), donde instaló una carpa y pasó la noche. "Nosotros hoy estamos acá, en este campamento 24/7, hasta el momento que toque, para dos objetivos: garantizar que se respete la voluntad del pueblo. A nadie le gusta que le roben y el pueblo sale cada cuatro años a ejercer el sufragio", dijo el actual edil del Distrito Central y candidato a la reelección.

Aldana se refirió al sistema de divulgación de resultados, calificándolo como "un fraude total". "Usted ve actas en físico con nueve votos, que en el sistema de transmisión aparecen divulgadas con 900; actas en físico con 10 votos y aparecen en el sistema con 100 votos", recriminó el candidato a alcalde del partido Libertad y Refundación (Libre). Desde el pasado martes 9 de diciembre, Jorge Aldana llegó al Centro Logístico Electoral (CLE) para plantar un "Campamento por la victoria", donde exige que se revise acta por acta. En las afueras del CLE permanece una carpa con pancartas alusivas al alcalde, donde pasó toda la noche y asegura que estará allí el tiempo que sea necesario.