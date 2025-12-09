¿En qué departamentos hay más actas para escrutinio especial?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Honduras empezaría el jueves el escrutinio especial de actas, es decir, el <b>Consejo Nacional Electoral (CNE) </b>revisará de forma detallada las inconsistencias en miles de documentos que avalan los resultados de las elecciones del 30 de noviembre.Este proceso, que iniciará 11 días después de las elecciones, definirá quién será el próximo presidente de Honduras, algo que los hondureños no han podido conocer —contrario a otros comicios en los que en el primer corte se sabía el ganador— debido a que los resultados han sido muy reñidos.Los datos del CNE muestran que, de las 16,279 actas transmitidas, 2,773 presentan alteraciones, al menos hasta la 1:00 de la tarde de este martes. Lo que significa que el 17% registraban inconsistencias, es decir, por cada seis actas, una reportaba problemas (el acta no ha pasado las validaciones que ejecuta el sistema de<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/elecciones-honduras-2025-cne-blinda-kronos-trep-mecanismo-transmision-resultados-MJ28219027" target="_blank"> Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)</a> al momento que se hace el envío).Este patrón —que no tiene que ver siempre con una marca mal colocada, sino que las validaciones que aplica el sistema deben coincidir o que el dato del acta utilizada debe ser igual a total ciudadanos que votaron y el gran total— se registró en los 18 departamentos de Honduras; también hubo alteraciones en 7 de las 15 actas enviadas a Estados Unidos.No obstante, los análisis realizados por la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus" target="_blank">Unidad de Datos de EL HERALDO Plus</a>, muestran que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Yoro, donde había más de 2.6 millones de habilitados para votar, reportan mayor número de actas con inconsistencias.Solo en Francisco Morazán, el segundo departamento con más votantes, tenía 678 actas con inconsistencias que pasarían a escrutinio especial. Para este departamento se habilitaron 3,402 actas, de las cuales solo 2,717 fueron divulgadas correctamente (los datos del escaneo coincidía con el acta) y 7 continúan pendientes porque el sistema nuevamente se cayó. Esto significa que 2 de cada 10 actas en Francisco Morazán irían a escrutinio especial.En Cortés, el 15.2% de las actas irán a escrutinio especial. El CNE distribuyó 3,332 actas en el mismo número de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/especiales/elecciones-honduras-2025/juntas-receptoras-votos-funciones-responsabilidades-mesas-electorales-DO24080605" target="_blank">Juntas Receptoras de Votos (JRV)</a>, de las cuales se han divulgado de forma correcta 2,810 y 13 siguen pendientes.Este departamento es clave porque tiene la mayor carga electoral a nivel nacional, pero también es el segundo donde más se reportaron inconsistencias en las actas (de las 2,810, un total de 509 reportaban alteraciones).En Yoro ocurre lo mismo, donde el 16.4% de las actas presentan alteraciones. A este departamento se enviaron 1,288 actas, de las cuales 1,284 fueron transmitidas y 1,072 divulgadas de manera correcta.De esos tres departamentos, dos los está ganando el <b>Partido Liberal</b>, pero Francisco Morazán se está pintando de azul.