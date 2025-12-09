¿En qué departamentos hay más actas para escrutinio especial?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras empezaría el jueves el escrutinio especial de actas, es decir, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revisará de forma detallada las inconsistencias en miles de documentos que avalan los resultados de las elecciones del 30 de noviembre. Este proceso, que iniciará 11 días después de las elecciones, definirá quién será el próximo presidente de Honduras, algo que los hondureños no han podido conocer —contrario a otros comicios en los que en el primer corte se sabía el ganador— debido a que los resultados han sido muy reñidos. Los datos del CNE muestran que, de las 16,279 actas transmitidas, 2,773 presentan alteraciones, al menos hasta la 1:00 de la tarde de este martes. Lo que significa que el 17% registraban inconsistencias, es decir, por cada seis actas, una reportaba problemas (el acta no ha pasado las validaciones que ejecuta el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) al momento que se hace el envío). Este patrón —que no tiene que ver siempre con una marca mal colocada, sino que las validaciones que aplica el sistema deben coincidir o que el dato del acta utilizada debe ser igual a total ciudadanos que votaron y el gran total— se registró en los 18 departamentos de Honduras; también hubo alteraciones en 7 de las 15 actas enviadas a Estados Unidos. No obstante, los análisis realizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, muestran que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Yoro, donde había más de 2.6 millones de habilitados para votar, reportan mayor número de actas con inconsistencias. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Solo en Francisco Morazán, el segundo departamento con más votantes, tenía 678 actas con inconsistencias que pasarían a escrutinio especial. Para este departamento se habilitaron 3,402 actas, de las cuales solo 2,717 fueron divulgadas correctamente (los datos del escaneo coincidía con el acta) y 7 continúan pendientes porque el sistema nuevamente se cayó. Esto significa que 2 de cada 10 actas en Francisco Morazán irían a escrutinio especial. En Cortés, el 15.2% de las actas irán a escrutinio especial. El CNE distribuyó 3,332 actas en el mismo número de Juntas Receptoras de Votos (JRV), de las cuales se han divulgado de forma correcta 2,810 y 13 siguen pendientes. Este departamento es clave porque tiene la mayor carga electoral a nivel nacional, pero también es el segundo donde más se reportaron inconsistencias en las actas (de las 2,810, un total de 509 reportaban alteraciones). En Yoro ocurre lo mismo, donde el 16.4% de las actas presentan alteraciones. A este departamento se enviaron 1,288 actas, de las cuales 1,284 fueron transmitidas y 1,072 divulgadas de manera correcta. De esos tres departamentos, dos los está ganando el Partido Liberal, pero Francisco Morazán se está pintando de azul.

Impacto

Las actas que todavía no son divulgadas porque deben pasar a escrutinio especial pueden decidir quién será el próximo presidente. Según las proyecciones, las 2,773 actas acumulan al menos 570,360 votos, que podrían consolidar el triunfo de Nasry "Tito" Asfura del Partido Nacional, o posicionar a Salvador Nasralla, del Partido Liberal. El análisis muestra que el mayor número de actas corresponde a departamentos clave, aunque también están 160 actas con inconsistencias en Comayagua, 151 en Santa Bárbara, 147 en El Paraíso, 124 en Choluteca y 115 en Olancho. En todos estos departamentos, Asfura lleva una ventaja, aunque Salvador Nasralla denunció "actas infladas". De los departamentos donde Nasralla resulta favorecido, él dijo que también faltan actas. Por ejemplo, hasta la 1:00 de la tarde, Atlántida tenía 102 actas con inconsistencias que debían ser revisadas (el 11% del total), mientras que Colón acumulaba 89 (el 13%) y Valle 62 (el 14%). "Este 97% (dato reportado el lunes por la tarde) es un número que va a varias a partir del miércoles (el jueves), por lo tanto que no hagan cantos de sirena, porque cuando se revisen, voto a voto, como corresponde, según reglamento de escrutinio especial, 505 mil votos, más de medio millón de votos que está en escrutinio especial, la cosa va a cambiar", aseguró. Afirmó que a este escenario se suman las inconsistencias de las actas por contingencia 1 y 2, que no han sido sumadas. Este proceso ocurre en una "velocidad diferente", pues generalmente suele tardar aproximadamente una hora por cada acta del nivel presidencial, y una hora por cada acta del nivel de corporación municipal, mientras que el de diputado va a depender el departamento, afirmó Bladimir Bastida, director de capacitación y transporte electoral del CNE. Este equipo de trabajo identificó que la divulgación de resultados se realiza en una plataforma poco amigable, que, incluso, puede confundir a los hondureños porque el número de actas divulgadas correctamente no coincide con las transmitidas. Además, la plataforma muestra fallas constantes que han impedido la divulgación de resultados hasta por 60 horas continuas. Ante esto, Ana Paola Hall, presidenta del CNE, confirmó que el lunes "hubo dos momentos donde existieron dificultades en el sistema de Contingencia 2; la divulgación no se vio comprometida". Hasta la tarde del martes, el proceso de escrutinio por contingencia 1 y 2 estaba en un 99.40%, pero se desconoce cuándo se procesará el resto. Luego seguiría el escrutinio especial, que, según German Lobo, exconsejero del CNE, las 2,000 actas se pueden sacar en una semana o a más tardar en 12 días, porque luego sigue el proceso de la impugnación, que es cuando los ciudadanos se manifiestan que no están de acuerdo con los resultados de algunas JRV y se debe revisar.

Municipios

Aunque Honduras registra actas con inconsistencias en los 18 departamentos, al ver los casos por municipio aparecen ciudades con carga electoral importante. El Distrito Central tenía 547 actas destinadas este jueves a escrutinio especial (el equivalente al 22% del total), en San Pedro Sula, Cortés, este porcentaje se reducía al 14%, es decir, que por cada 10 actas, 1 presentaba alteraciones. En el caso de Choloma son 91 actas, 78 en El Progreso y 68 en Danlí. Para los expertos, el promedio de votos por acta puede andar entre 120 y 240, todo depende de la afluencia de personas que llegaron a votar el 30 de noviembre de 2025.

Para el exasesor presidencial, Marvin Ponce, el escrutinio especial no cambiará el rumbo de los resultados, que muestran una ventaja para Asfura, pues “en la papeleta presidencial el escrutinio cambia de uno y medio a dos por ciento”. “Donde más se trastoca y se aumentan votos vía manual es la papeleta de diputados, porque hay diputados que compran mesas y le ponen votos más de lo que hay en papeletas. La papeleta presidencial no es trastocada mucho”, afirmó. Proyectó que Asfura ganará con una ventaja que oscila entre los 60 mil y 70 mil votos frente a Nasralla. Ponce se refirió a la división en el Libertad y Refundación (Libre), ya que una facción aceptó la derrota de la candidata Rixi Moncada, mientras que otra está convocando a plantones en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se encuentra el Centro Logístico Electoral (CLE). Horas antes de publicar este análisis, Manuel Zelaya, coordinador de Libre, reconoció que Libre perdió las elecciones, pero otorgó el triunfo a Nasralla.