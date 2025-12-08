¿Por qué ganar abismalmente Cortés no es suficiente para Nasralla?

Tegucigalpa, Honduras.- La alta participación de votantes en los departamentos donde el Partido Nacional logró una mayor movilización le están dando el triunfo a Nasry "Tito" Asfura, quien mantiene una amplia ventaja en la carrera presidencial frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

EL HERALDO Plus analizó los votos por departamento actualizados hasta las 12 del mediodía del 8 de diciembre, en el que se mostró que el candidato nacionalista domina en las zonas con mayor número de votos por acta transmitida.

En contraste, Nasralla concentra sus mejores resultados en territorios con mayor carga electoral (las personas aptas para votar), pero con menor afluencia a las urnas (el número de simpatizantes que le dan el voto a un partido).

Francisco Morazán, Ocotepeque, La Paz, El Paraíso, Intibucá y Choluteca figuran entre las zonas donde cada acta contiene más de 200 votos, y donde Asfura supera ampliamente al liberalismo.

En estos departamentos, el promedio favorece consistentemente a Asfura, con actas que concentran entre 180 y más de 210 votos a su favor.

Nasralla recibe entre 40 y 60 votos menos por acta en los mismos territorios, lo que evidencia una menor capacidad de movilización de la base liberal en las regiones de mayor participación.

Sin embargo, el comportamiento cambia en departamentos como Cortés, Atlántida y Colón, donde el Partido Liberal presenta mejores resultados. Allí, Nasralla obtiene más votos por acta transmitida que Asfura, pero la participación general es menor.

En términos globales, Nasralla registra 180 votos promedio por departamento, mientras que Asfura alcanza 201, una brecha de 21 votos que, en una contienda cerrada, se vuelve determinante para consolidar su posición.

Hasta las 4:50 de la tarde del lunes, Asfura registraba una ventaja de más de 40 mil votos sobre Nasralla; sin embargo, a las 5:00 de la tarde el sitio web de resultados del CNE volvió a paralizarse.