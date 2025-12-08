¿Por qué ganar abismalmente Cortés no es suficiente para Nasralla?

Juan Ramón Martínez, analista e historiador, considera que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/elecciones-honduras-2025-salvador-nasralla-partido-liberal-CC28085623" target="_blank">Salvador Nasralla </a>apostó demasiado a su popularidad, especialmente entre sectores jóvenes y urbanos, descuidando la base tradicional del Partido Liberal.“El error de Nasralla fue no conectar su discurso con las reformas históricas de figuras como Villeda Morales y Rodas Alvarado, ni con las acciones de Suazo Córdova, Carlos Roberto Reina, Carlos Flores y Pineda Ponce. Una parte de los liberales no lo percibió como un verdadero liberal”, explicó Martínez.Además, señaló que la presencia de su esposa en la campaña generó la percepción de que habría otra Xiomara Castro o Rixi Moncada gobernando, lo que también afectó la confianza de algunos votantes.Por su parte, Edgar Aguilar, analista político, enfatizó que la participación más alta en departamentos históricamente nacionalistas responde a factores estructurales.Entre ellos destaca la dependencia económica del Estado y los programas asistencialistas en zonas rurales, donde gran parte del empleo proviene de la administración pública. “Esto genera presión e incentivos para votar y apoyar al partido que controla esos recursos”, explicó Aguilar.El analista también mencionó la normalización de prácticas como la compra de votos y la entrega de beneficios de corto plazo en comunidades con escasos servicios de salud, educación o infraestructura.Asimismo, resaltó la ventaja organizativa del Partido Nacional en el territorio. “Su estructura consolidada le permite movilizar votantes casa por casa y adaptar su mensaje a las necesidades rurales, lo que se traduce en una participación más alta en sus bastiones históricos”, dijo.