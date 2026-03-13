Presidente Asfura firma convenio con Estados Unidos en materia sanitaria

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Colleen Anne Hoey, suscribieron este viernes un importante acuerdo de cooperación orientado a fortalecer el sistema sanitario nacional. El objetivo del acuerdo es mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias de salud pública, una prioridad estratégica de la actual administración que dirige el presidente Asfura. El convenio fue suscrito por el mandatario hondureño en su condición de máxima autoridad de la Secretaría de Salud y por la encargada de Negocios estadounidense, consolidando así una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de salud pública.

Durante la comparecencia ante medios de comunicación acreditados en Casa de Gobierno, el viceministro de Redes Integradas de Salud, Eduardo Midence, explicó que este acuerdo “fortalece una relación histórica entre ambos países basada en la confianza y el trabajo conjunto para enfrentar desafíos sanitarios que impactan a la región”. El funcionario destacó que la cooperación permitirá a Honduras mejorar sus capacidades para diagnosticar, prevenir y responder ante emergencias sanitarias, tomando como referencia las lecciones aprendidas durante la pandemia del covid-19. “Este acuerdo permitirá fortalecer nuestras capacidades diagnósticas, detectar enfermedades con potencial pandémico y preparar respuestas ante diferentes amenazas sanitarias”, señaló Midence.