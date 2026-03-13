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Presidente Asfura firma convenio con Estados Unidos en materia sanitaria

El presidente Nasry Afura firmó un convenio con Estados Unidos para fortalecer las capacidades en el sistema sanitario del país ante amenazas de enfermedades y brotes

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 16:04
Presidente Asfura firma convenio con Estados Unidos en materia sanitaria

El presidente de la República, Nasry Asfura, y la encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Anne Hoey, firmaron el convenio de cooperación en materia sanitaria.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura y la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Colleen Anne Hoey, suscribieron este viernes un importante acuerdo de cooperación orientado a fortalecer el sistema sanitario nacional.

El objetivo del acuerdo es mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias de salud pública, una prioridad estratégica de la actual administración que dirige el presidente Asfura.

El convenio fue suscrito por el mandatario hondureño en su condición de máxima autoridad de la Secretaría de Salud y por la encargada de Negocios estadounidense, consolidando así una nueva etapa de cooperación bilateral en materia de salud pública.

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Durante la comparecencia ante medios de comunicación acreditados en Casa de Gobierno, el viceministro de Redes Integradas de Salud, Eduardo Midence, explicó que este acuerdo “fortalece una relación histórica entre ambos países basada en la confianza y el trabajo conjunto para enfrentar desafíos sanitarios que impactan a la región”.

El funcionario destacó que la cooperación permitirá a Honduras mejorar sus capacidades para diagnosticar, prevenir y responder ante emergencias sanitarias, tomando como referencia las lecciones aprendidas durante la pandemia del covid-19.

“Este acuerdo permitirá fortalecer nuestras capacidades diagnósticas, detectar enfermedades con potencial pandémico y preparar respuestas ante diferentes amenazas sanitarias”, señaló Midence.

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“Honduras forma parte de una red sanitaria global que requiere coordinación permanente”, subrayó el funcionario de la Secretaría de Salud.

Asimismo, explicó que el convenio contempla la contratación de recursos humanos especializados y la conformación de equipos de respuesta rápida que puedan actuar de manera inmediata ante brotes de enfermedades, muchas de ellas prevenibles mediante vacunación.

Entre las principales amenazas sanitarias que enfrenta la región actualmente, el funcionario mencionó el brote de sarampión que afecta a varios países del continente y otros riesgos epidemiológicos que requieren vigilancia permanente y coordinación internacional.

Los recursos financieros contemplados en este acuerdo comenzarán a implementarse conforme al año fiscal estadounidense y estarán destinados a fortalecer el sistema de salud hondureño, incluyendo los puntos de entrada aéreos, terrestres y marítimos, con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna y efectiva ante futuras emergencias sanitarias.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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