Ministro de Defensa se reúne con encargada de negocios de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- La encargada de negocios de Estados Unidos, Colleen Hoey, se reunió con el nuevo ministro de Defensa designado por Nasry Asfura, Enrique Rodríguez Burchard. Mediante sus redes sociales, la Embajada de EE UU en Honduras informó que se abordaron temas de cooperación en materia de seguridad y defensa.

“Estas conversaciones reflejan el compromiso duradero entre Estados Unidos y Honduras para fortalecer la seguridad y la estabilidad de nuestro hemisferio”, precisó la Embajada. Enrique Rodríguez Burchard fue juramentado como ministro de Defensa el 2 de febrero, funcionario que se ha desempeñado como abogado y empresario.

El titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha fungido su labor de abogado en el sector financiero y corporativo. Tiene especialidad en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. Además, es socio director de la firma legal regional Aguilar Castillo Love (ACL) y mantiene vínculos laborales y personales con el presidente Nasry Asfura desde hace varios años.