Presidente Nasry Asfura ordena retirar escoltas, sirenas y caravanas a funcionarios

“Fue uno de los temas que hablé con el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez; no podemos seguir utilizando a nuestros oficiales, tanto del Ejército como de la Policía Nacional, andando a cuidar a tanta gente”, expresó el mandatario.

La disposición presidencial fue confirmada tras una conversación directa con el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, en la que Asfura ordenó dejar de utilizar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas como escoltas personales, una práctica que durante años generó molestias, abusos y retrasos en las principales vías del país, especialmente en Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras.- Llegar tarde, ya no será excusa ni las sirenas abrirán paso en medio del caos vial de la capital. El presidente de la República, Nasry Asfura , ha sido claro, los privilegios en seguridad para funcionarios se terminan y, a partir de ahora, quienes ocupan cargos públicos deberán organizarse, salir con tiempo y enfrentar el tráfico diario como cualquier ciudadano.

Además, subrayó que los recursos humanos y logísticos del Estado deben destinarse a proteger a la ciudadanía y no a facilitar traslados de funcionarios.

Asfura fue más allá y reveló que la medida también aplica para él mismo.

“Le he pedido a la Guardia de Honor Presidencial la mayor reducción, inclusive para mi seguridad. Los carros que ando son propios. Tenemos que saber utilizar los recursos del Estado”, afirmó.

El presidente detalló que, en su caso, optará por reforzar su seguridad con recursos personales y no públicos.

“Voy a invertir en más seguridad mía, pero con mis recursos, no con los recursos del Estado. Hay varias cosas que debemos cambiar y entender”, enfatizó.

Otra de las órdenes más contundentes es la eliminación del uso de sirenas y escoltas motorizadas en las vías públicas, salvo casos estrictamente necesarios.

“Nada de sirenas ni motorizadas, porque de cierta manera son humillantes hacia la ciudadanía cuando andamos en las vías públicas”, dijo Asfura.

El mandatario reiteró que su gobierno no se basa en promesas de resultados inmediatos ni en plazos irreales.

“En ningún momento he expresado que en 100 días voy a resolver esto. Nos ha tomado décadas resolver los problemas”, aclaró, insistiendo en que los cambios estructurales requieren tiempo, compromiso y coherencia entre el discurso y la acción.

Asfura aseguró que su compromiso es con cada hondureño y con recuperar la confianza ciudadana.

“Yo respeto el valor del dinero. Hay que invertirlo bien, darle resultados a la gente y cambiar ese sentimiento negativo que se ha formado en los últimos años”, señaló.

El presidente hizo un llamado a los medios de comunicación a acompañar este proceso con información veraz.

“Ustedes como comunicadores tienen un gran trabajo que hacer, hablar con la verdad de todo lo que se haga cada día en Honduras. Vamos a trabajar juntos para resolver muchos problemas”, concluyó.

La medida marca un giro en la forma de ejercer el poder y envía un mensaje directo a los funcionarios, los tiempos de escoltas, caravanas y privilegios se acaban, y el servicio público vuelve a su esencia que es trabajar para la gente, con responsabilidad, respeto y sin abusar de los recursos del Estado.