Reducirán estructura administrativa de la Secretaría de Seguridad, anuncia ministro

El ministro de Seguridad, anunció que le retirarán la seguridad que tienen los funcionarios de Estado para que esos policías se incorporen a labores cotidianas

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 14:06
El general de Policpia (r), Gerzon Onán Velásquez Aguilera es el nuevo ministro de la Secretaría de Seguridad.

 Foto: CORTESÍA

Tegucigalpa, Honduras.- El recién nombrado ministro de Seguridad, el general de Policía en condición de retiro, Gerzon Onán Velásquez Aguilera, anunció que la Secretaría de Seguridad sufrirá cambios sustanciales con el fin de hacerla una entidad más pequeña administrativamente.

En una comparecencia, en su presentación oficial como secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Velásquez dio a conocer las nuevas directrices institucionales que definirán un cambio de paradigma en la seguridad pública de Honduras.

Estos cambios anunciados por el nuevo ministro se centrarán en la optimización de los recursos de la Secretaría de Seguridad y la eficacia en la persecución de las acciones delictivas, según dejó entrever en su discurso.

"Estamos muy comprometidos en tratar de ser mucho más efectivos y eficientes con el uso de los recursos. Una de las prioridades de esta administración y no sólo hablo de la Secretaría de Seguridad, si no, de toda la administración pública, es sacarle el jugo a los recursos a los recursos que tenemos, utilizándolos en el propósito para el cual están definidos, que es brindar seguridad y protección a la ciudadanía", indicó el ministro de Seguridad.

Una Secretaría austera

La primera disposición de Velásquez Aguilera, es iniciar, de inmediato, un proceso de optimización del talento humano. Esta medida conllevará el retiro de agentes policiales, asignados actualmente a la seguridad de funcionarios, para reintegrarlos a patrullajes de prevención y control de orden público.

"Van a haber muchos cambios en cuanto a la parte de la estructura administrativa de la Secretaría de Seguridad, se va a achicar, como es una política de Estado, vamos a tratar de ser mucho más austeros en los gastos que hasta cierto momento se han venido realizando", aseguró Velásquez.

​El funcionario enfatizó en que "nuestra prioridad es la protección del pueblo hondureño. Por orden de la Presidencia de la República, estamos volcando toda nuestra capacidad logística y humana a las calles".

​El plan estratégico de la Secretaría de Seguridad se concentrará en los 30 municipios con mayor incidencia de extorsión y criminalidad. Esta intervención no dependerá de medidas excepcionales, sino, de tres pilares de acción directa que se han planteado: el uso de tecnología y análisis de datos, el fortalecimiento de las capacidades científicas con enfoque de género y la sinergia técnica con operadores de justicia para asegurar la efectividad en las sentencias.

El secretario de Estado aprovechó la oportunidad para honrar la memoria de los cuatro funcionarios policiales que fallecieron en un accidente vial en el departamento de Lempira, asegurando que el Despacho de Seguridad brindará acompañamiento integral y permanente a sus familiares.

