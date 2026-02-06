Reducirán estructura administrativa de la Secretaría de Seguridad, anuncia ministro

Tegucigalpa, Honduras.- El recién nombrado ministro de Seguridad, el general de Policía en condición de retiro, Gerzon Onán Velásquez Aguilera, anunció que la Secretaría de Seguridad sufrirá cambios sustanciales con el fin de hacerla una entidad más pequeña administrativamente. En una comparecencia, en su presentación oficial como secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, Velásquez dio a conocer las nuevas directrices institucionales que definirán un cambio de paradigma en la seguridad pública de Honduras. Estos cambios anunciados por el nuevo ministro se centrarán en la optimización de los recursos de la Secretaría de Seguridad y la eficacia en la persecución de las acciones delictivas, según dejó entrever en su discurso.

"Estamos muy comprometidos en tratar de ser mucho más efectivos y eficientes con el uso de los recursos. Una de las prioridades de esta administración y no sólo hablo de la Secretaría de Seguridad, si no, de toda la administración pública, es sacarle el jugo a los recursos a los recursos que tenemos, utilizándolos en el propósito para el cual están definidos, que es brindar seguridad y protección a la ciudadanía", indicó el ministro de Seguridad.

Una Secretaría austera

La primera disposición de Velásquez Aguilera, es iniciar, de inmediato, un proceso de optimización del talento humano. Esta medida conllevará el retiro de agentes policiales, asignados actualmente a la seguridad de funcionarios, para reintegrarlos a patrullajes de prevención y control de orden público. "Van a haber muchos cambios en cuanto a la parte de la estructura administrativa de la Secretaría de Seguridad, se va a achicar, como es una política de Estado, vamos a tratar de ser mucho más austeros en los gastos que hasta cierto momento se han venido realizando", aseguró Velásquez.

​El funcionario enfatizó en que "nuestra prioridad es la protección del pueblo hondureño. Por orden de la Presidencia de la República, estamos volcando toda nuestra capacidad logística y humana a las calles".