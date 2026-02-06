  1. Inicio
Madre de Keyla Martínez pide celeridad a la CSJ para realizar la repetición del juicio

En el primer juicio oral y público se condenó a cinco años de prisión a un agente policial; los demás investigados no fueron judicializados

Doña Norma Rodríguez, otros familiares y amigos de la familia, llegaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para pedir justicia por muerte de Keyla Martínez.

 Foto: Marvin Salgado

Tegucigalpa, Honduras.- Este sábado 7 de febrero se cumplen cinco años de la muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, y su familia, en especial su mamá, siguen pidiendo justicia al Estado de Honduras.

Doña Norma Rodríguez, madre de Keyla Martínez, por enésima vez se hizo presente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), junto a familiares y amigos, que le acompañaron a hacer el viaje desde La Esperanza, Intibucá, de dónde son originarios.

El objetivo de llegar al Palacio de Justicia, no era que alguna de las autoridades le atendieran de forma personal, si no, para solicitar públicamente al sistema de justicia, la celeridad en la repetición del juicio oral y público en contra de los presuntos homicidas de su hija.

Ordenan repetir el juicio por el crimen de Keyla Martínez tras detectar inconsistencias

"En este momento estoy solicitando el inicio del nuevo juicio y que se cambie al grupo de jueces corruptos de Siguatepeque, que fueron los que favorecieron a la Policía, y que se investigue a todos los involucrados en este feminicidio, los que estuvieron esa noche en las celdas de la Policía", exigió doña Norma Rodríguez.

Al consultarle sobre los responsables del deceso violento de su hija, Rodríguez contestó: "Claro que sí, Melvin Alvarenga (comisionado de Policía) es uno de los responsables, Edgar José Velázquez Orellana, el médico que andaba con ella, es el cómplice principal, y este hombre siguen encubriendo a los policías. Así es que hasta que no los juzguen a ellos, nosotros vamos a seguir luchando, insistiendo para que se haga justicia y que paguen todos los involucrados.

Mañana 7 de febrero se cumplen cinco años del deceso de Keyla Martínez.

 (Foto: Marvin Salgado)

Con dinero del Estado

La progenitora de la extinta joven estudiante de enfermería, Keyla Martínez, aseguró que los apoderados legales de los policías investigados por el Ministerio Público (MP) por esta muerte, fue pagada con dinero de la Secretaría de Seguridad; cosa que no debió ser así.

Corte Suprema promete pronta resolución en el caso de Keyla Martínez

"La Secretaría de Seguridad los ha protegido. Pagó todos los gastos de un grupo de abogados, que estuvieron bien pagados, y todo ese dinero salió de la Secretaría de Seguridad, de los impuestos del pueblo hondureño. No es posible que estén pagando a asesinos con los impuestos de nuestro pueblo, ¡es increíble!", lamentó Rodríguez.

Keyla Martínez fue apresada la noche del 6 de febrero de 2021, en una de las calles de la ciudad de La Esperanza, en compañía del doctor Edgar Velásquez, cuando transitaban en un vehículo conducido por el galeno.

Según el informe policial, ellos fueron detenidos a las 11:40 de la noche. Keyla fue introducida en una celda y su amigo Edgar, en otra. A las 2:55 de la mañana, del 7 de febrero, la estudiante de enfermería fue hallada muerta.

El único que fue enjuiciado fue el agente de Policía, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de homicidio imprudente en su grado de comisión por omisión; condenado a cinco años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, y fue excarcelado al cumplir la mitad de la pena impuesta.

Policía responsable de la muerte de Keyla Martínez quedaría en libertad

El Ministerio Público interpuso un recurso de casación y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio oral y público, al detectar irregularidades en el proceso judicial.

