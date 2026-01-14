Ordenan repetir el juicio por el crimen de Keyla Martínez tras detectar inconsistencias

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio por la muerte de Keyla Martínez, joven asesinada en el interior de una celda de una posta policial en La Esperanza, Intibucá, tras detectar irregularidades en el proceso judicial. Según confirmó este miércoles el magistrado Walter Miranda Sabio, la decisión se tomó de forma unánime tras analizar el caso. "En la Sala de lo Penal hemos estado en pleno y hemos discutido este expediente. La Sala decidió mandarlo a repetir conforme a los recursos planteados por el Ministerio Público y por el acusador privado constituido en dicho expediente. Tomamos a bien, por unanimidad, mandarlo a repetir tras encontrar algunas inconsistencias", explicó.

Las autoridades judiciales identificaron “inconsistencias” en la causa instruida por el fallecimiento de la estudiante de enfermería, ocurrido el 7 de febrero de 2021 en Intibucá. La versión inicial de las autoridades policiales sugirió un suicidio dentro de la celda de la Unidad Departamental de Prevención número 10 (UDEP-10), sin embargo, la autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque condenó al agente de policía, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, por el delito de homicidio imprudente en su grado de comisión por omisión y no por femicidio agravado, quien fue condenado a cinco años de cárcel. No obstante, en 2024, la defensa de Perdomo Sarmiento habría pedido medidas distintas a la prisión por haber cumplido la mitad de la condena en la cárcel, como lo establece el nuevo Código Penal.

Antecedente

Keyla Patricia Martínez Rodríguez, estudiante de enfermería de 26 años, fue encontrada muerta el 7 de febrero de 2021, en una celda de la posta policial de la Esperanza, Intibucá, tras haber sido detenida por suponerla responsable de incumplir el toque de queda, emitido durante la pandemia. La aprehensión, según explicaron los agentes policiales, fue por un supuesto escándalo en la vía pública en estado de ebriedad e incumplimiento al toque de queda. El informe policial señaló que la joven se habría quitado la vida, pero las investigaciones del Ministerio Público y el dictamen emitido por Medicina Forense confirmaron que murió por asfixia mecánica, en un hecho determinado como homicidio.