Corte Suprema promete pronta resolución en el caso de Keyla Martínez

Tegucigalpa, Honduras.-A más de cuatro años del asesinato de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, en una celda policial de La Esperanza, Intibucá, el proceso judicial continúa sin una resolución definitiva.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, confirmó que el expediente permanece en etapa de casación dentro de la Sala de lo Penal, instancia que deberá emitir una respuesta a los familiares de la víctima.

“Hasta ahorita está en casación, no puedo darle una respuesta, solo sé que la Sala de lo Penal tiene la mejor intención de solventar este recurso lo antes posible”, declaró la magistrada Obando al ser consultada sobre el avance del caso.

La titular del Poder Judicial también explicó que, en caso de que los magistrados no logren consenso, el expediente podría ser elevado al pleno de la Corte para su resolución final.

“Tengan la plena certeza de que la Sala de lo Penal está siendo dirigida por el magistrado Mario Díaz, y hemos conversado sobre ello. Sé que este caso es eminentemente necesario resolverlo cuanto antes”, agregó.

El crimen de Keyla Martínez, ocurrido en febrero de 2021 mientras permanecía detenida en una posta policial, provocó una ola de indignación nacional e internacional, al ser catalogado por la Fiscalía como un homicidio y no como un suicidio, versión que en su momento fue sostenida por la Policía Nacional.

Hasta la fecha, los familiares y organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo una sentencia firme que haga justicia por la muerte de la joven.