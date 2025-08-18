  1. Inicio
Policía asesinó a detenido en una posta de Atlántida: estaba bajo custodia por posesión de cocaína

Una detonación de arma de fuego se escuchó en una de las celdas de la posta policial en San Juan Pueblo, Atlántida. El detenido murió a causa del disparo y el agente responsable fue capturado

  • 18 de agosto de 2025 a las 12:38
La víctima fue identificada como Brayan Hamauri Díaz Zuleta, de 29 años de edad.

 Foto: Cortesía

Atlántida, Honduras.-Un hombre de 29 años fue asesinado por un funcionario policial mientras permanecía bajo custodia.

Había sido detenido por posesión de cocaína en San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida, pero perdió la vida dentro de la celda donde estaba recluido.

La víctima fue identificada como Brayan Hamauri Díaz Zuleta, de 29 años de edad. El hecho ocurrió la mañana de este lunes 18 de agosto.

Según reportes preliminares, Díaz Zuleta estaba en una celda de la posta policial cuando, a las 6:58 de la mañana, se escuchó una detonación de arma de fuego. El proyectil impactó en el detenido y fue el propio agente quien accionó el arma.

El herido fue trasladado al Hospital de Atlántida, donde los médicos confirmaron su muerte debido a la gravedad de la lesión.

El agente señalado como responsable fue capturado en el mismo lugar de los hechos. Se le decomisó el arma de reglamento utilizada en el crimen y fue puesto a la orden del Centro Integrado de La Ceiba.

El caso quedó en manos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mientras la Policía Nacional emitió un comunicado lamentando lo ocurrido.

“Como institución manifestamos con profundo pesar y condolencia que nada, absolutamente nada, justifica el uso de la fuerza letal en contra de una persona bajo custodia”, expresó la Policía.

