Policía asesinó a detenido en una posta de Atlántida: estaba bajo custodia por posesión de cocaína

Atlántida, Honduras.-Un hombre de 29 años fue asesinado por un funcionario policial mientras permanecía bajo custodia. Había sido detenido por posesión de cocaína en San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida, pero perdió la vida dentro de la celda donde estaba recluido. La víctima fue identificada como Brayan Hamauri Díaz Zuleta, de 29 años de edad. El hecho ocurrió la mañana de este lunes 18 de agosto.

Según reportes preliminares, Díaz Zuleta estaba en una celda de la posta policial cuando, a las 6:58 de la mañana, se escuchó una detonación de arma de fuego. El proyectil impactó en el detenido y fue el propio agente quien accionó el arma. El herido fue trasladado al Hospital de Atlántida, donde los médicos confirmaron su muerte debido a la gravedad de la lesión.