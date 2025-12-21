¿Qué pasó en la vía rápida de Tegucigalpa entre policías y delincuentes?

Tegucigalpa, Honduras.- Un fuerte tiroteo se registró en horas del mediodía de este domingo 21 de diciembre entre agentes de la Policía Militar del Orden Público y la Policía Nacional con delincuentes a la altura de la vía rápida que conecta al bulevar Kuwait y el anillo periférico (sector sur), pasando por encima del río Choluteca, y a inmediaciones de la colonia San José de la Vega en Tegucigalpa, capital de Honduras.

Videos aficionados de pobladores que residen cerca de donde ocurrió el enfrentamiento y medios de comunicación que se apersonaron a la escena muestran cómo una lluvia de disparos se registró en el lugar, poniendo en riesgo a los agentes, pero también a los conductores de vehículos que transitaban por el sector.

Afortunadamente, no se reportan personas heridas. Las autoridades se encargaron de desviar el tráfico hacia otras calles para evitar exponer a los transeúntes.

"Estamos realizando una operación de saturación en la colonia Altos de San José y las riberas del río Choluteca, esto debido a que una patrulla militar fue amenazada por presuntos miembros de esta estructura (criminal) que se maneja en este sector y realizaron disparos en contra de la patrulla. No tenemos detenidos ni heridos", informó una autoridad militar.

Los agentes policiales no descartan que puedan registrarse detenciones en las próximas horas, pues debido a la alta incidencia delictiva en la zona, realizaron una intervención de inmediato, con el objetivo de dar con el paradero de los criminales.