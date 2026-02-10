Juan Diego Zelaya promete reactivar trabajos de la represa San José en las próximas semanas

Tegucigalpa, Honduras.- La represa San José es uno de los proyectos importantes para aliviar la crisis de agua en Tegucigalpa, por lo que podría retomar sus trabajos en las próximas semanas, según anunció el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien aseguró que la obra es prioritaria para aliviar la crisis de agua en l a ciudad.
“Aquí hay cinco obras que hay que hacer en temas de agua: tenemos que terminar la represa San José, que es la que está paralizada... además de Jiniguare, Río del Hombre, el reservorio de La Tigra y Quiebramontes; son proyectos urgentes que no se pueden seguir postergando”, enumeró el edil capitalino.
Zelaya afirmó que estas infraestructuras permitirán garantizar el abastecimiento del vital líquido a largo plazo, en una ciudad donde la escasez de agua se ha convertido en una preocupación permanente para miles de familias.
“Son cinco nuevos abastecimientos de agua que garantizan que la ciudad va a tener disponibilidad por los próximos 25 a 30 años, la demanda actual”, expresó el alcalde capitalino.
En el caso específico de la represa San José, el edil adelantó que su reactivación es inminente, luego de más de un año de paralización, es decir, desde noviembre del 2024. Adelantó que el proyecto hídrico se reactivará en las próximas semanas debido a la necesidad de la demanda de agua en la capital.
Y es que la obra ha estado paralizada durante 16 meses debido a problemas financieros, una situación que, según la alcaldía, está siendo atendida mediante la reestructuración de compromisos económicos pendientes.
Hace unos días, el alcalde realizó una visita de supervisión al sitio de construcción, con el objetivo de evaluar las condiciones actuales y definir los pasos necesarios para retomar los trabajos sin más retrasos.
“Supervisamos la obra para marcar la hoja de ruta y para que, Dios mediante, podamos reactivarla muy pronto y avanzar sin más contratiempos, porque entendemos perfectamente la urgencia de agua que tienen miles de hogares en nuestra capital”, manifestó.
Agregó que “con fe y mucho trabajo vamos a lograr que este proyecto deje de ser una estructura inconclusa y se convierta en la bendición de tener agua potable para nuestra gente, que es lo que realmente importa”, agregó.
La represa San José fue anunciada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) el 15 de febrero de 2021 como una de las principales apuestas para reducir la crisis de agua en Tegucigalpa, pero hasta ahora su promesa no se ha concretado.
El proyecto, que lleva más de un año sin avances visibles, permanece detenido entre varillas oxidadas, tuberías abandonadas y maquinarias sin trabajar, reflejando el impacto del prolongado estancamiento.
Desde noviembre de 2024, los trabajadores fueron retirados del sitio debido a la falta de pago por parte de la municipalidad a la empresa constructora Hidalgo e Hidalgo, responsable de ejecutar la obra.
En el lugar solo quedaron materiales expuestos al deterioro, mientras el proyecto registra apenas un 36% de avance, pese a las reiteradas promesas oficiales de reactivación realizadas en años anteriores.
Los retrasos se explican, en parte, por problemas financieros y por deudas pendientes entre la AMDC y la empresa ejecutora, situación que ha frenado el desarrollo normal de la construcción.
El exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, aseguró en noviembre de 2025 que se habían retomado los pagos pendientes con la contratista, lo que generó expectativas de una pronta reanudación.
Sin embargo, a la fecha, la obra continúa paralizada y la zona permanece sin personal ni maquinaria activa.
Aldana explicó en su momento que el costo inicial del proyecto era de 1,100 millones de lempiras, pero que, tras modificaciones de diseño y ajustes contractuales, el monto se elevó a aproximadamente 1,500 millones.
La represa San José está concebida como una solución para atender la demanda de agua de unas 350,000 personas en la capital, especialmente en sectores con mayor déficit del servicio.
El plan de abastecimiento contempla beneficiar a la zona oriental de Tegucigalpa, incluyendo colonias como Los Pinos, Villa Nueva y la Kennedy, donde la población espera que la reactivación anunciada para poder abastecer del vital líquido.