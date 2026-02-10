Juan Diego Zelaya promete reactivar trabajos de la represa San José en las próximas semanas

Tegucigalpa, Honduras.- La represa San José es uno de los proyectos importantes para aliviar la crisis de agua en Tegucigalpa, por lo que podría retomar sus trabajos en las próximas semanas, según anunció el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien aseguró que la obra es prioritaria para aliviar la crisis de agua en l a ciudad.

“Aquí hay cinco obras que hay que hacer en temas de agua: tenemos que terminar la represa San José, que es la que está paralizada... además de Jiniguare, Río del Hombre, el reservorio de La Tigra y Quiebramontes; son proyectos urgentes que no se pueden seguir postergando”, enumeró el edil capitalino.

Zelaya afirmó que estas infraestructuras permitirán garantizar el abastecimiento del vital líquido a largo plazo, en una ciudad donde la escasez de agua se ha convertido en una preocupación permanente para miles de familias.

“Son cinco nuevos abastecimientos de agua que garantizan que la ciudad va a tener disponibilidad por los próximos 25 a 30 años, la demanda actual”, expresó el alcalde capitalino.

En el caso específico de la represa San José, el edil adelantó que su reactivación es inminente, luego de más de un año de paralización, es decir, desde noviembre del 2024. Adelantó que el proyecto hídrico se reactivará en las próximas semanas debido a la necesidad de la demanda de agua en la capital.

Y es que la obra ha estado paralizada durante 16 meses debido a problemas financieros, una situación que, según la alcaldía, está siendo atendida mediante la reestructuración de compromisos económicos pendientes.

Hace unos días, el alcalde realizó una visita de supervisión al sitio de construcción, con el objetivo de evaluar las condiciones actuales y definir los pasos necesarios para retomar los trabajos sin más retrasos.