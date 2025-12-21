Alcalde Jorge Aldana apenas avanzó un 8% en la represa San José, según las juntas de agua

Tegucigalpa, Honduras.- Desde noviembre de 2024, los trabajos de construcción de la represa San José permanecen detenidos, dejando la obra con apenas un 36% de avance en casi cuatro años. Lo que se prometió como una solución a la crisis de agua en la capital hondureña se convirtió en un proyecto detenido, con materiales oxidados y maquinaria apagada.

Manuel Amador, presidente de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, asegura que en la administración del alcalde, Jorge Aldana, el avance fue mínimo. “Es que Aldana no construyó el 36%, cuando Nasri Asfura, que dio el banderillazo de inicio, dejó la obra en un 28%”, aseguró Amador.

El representante de las juntas de agua señaló que el edil solo logró avanzar un 8% durante su periodo. “Actualmente la represa está en un 36%, es decir, que en casi cuatro años apenas se avanzó ese porcentaje”, reiteró.

Amador también destacó que las únicas acciones “extraordinarias” de Aldana fueron la detonación de candelas de dinamita, lo que expuso físicamente al alcalde, sin que esto significara un avance sustancial en la obra.