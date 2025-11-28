Represa San José quedó abando​​​​​nada por la alcaldía, de Jorge Aldana, desde el 2024

Tegucigalpa, Honduras.— El tener agua en casa, en los barrios y colonias del Distrito Central, sigue siendo un privilegio.

Miles de familias capitalinas continúan pagando hasta 80 lempiras por un barril de agua potable, el cual, quizás, les ayude a cubrir ciertas tareas básicas del hogar como lavar, limpiar o cocinar.

Durante el invierno, muchos se las ingenian para recolectar agua de lluvia desde los techos, pero cuando llega el verano, la escasez vuelve a poner a prueba los bolsillos y la paciencia.

En este crudo contexto, la promesa de la represa San José —anunciada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) el 15 de febrero de 2021— es solo una esperanza, que nunca se concretó, con la que se pretendía reducir la crisis hídrica en la capital de Honduras.

Hoy esa mega construcción, que lleva un año sin avances, luce detenida en medio de varillas oxidadas, tuberías arrumadas y maquinaria apagada.

Ya que desde noviembre de 2024, los trabajadores fueron retirados debido a la falta de pago de la municipalidad a la empresa constructora Hidalgo e Hidalgo.

Lo que quedó en el sitio son materiales expuestos al deterioro y un proyecto que registra apenas un 36% de avance, a pesar de las reiteradas promesas de reactivación.