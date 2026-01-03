En fotos: obras que debieron inaugurarse en 2025 en la capital siguen paralizadas

Obras de mitigación, alivio vial, abastecimiento de agua y recuperación urbana impulsadas por la Alcaldía Municipal del Distrito Central arrastran retrasos de meses e incluso años, pese a los plazos de culminación anunciados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
En la lista hay al menos media docena de obras. Pese a las promesas del alcalde capitalino, Jorge Aldana, de concluir el túnel Florencia en noviembre de 2025, el proyecto de alivio vial que conecta con el bulevar Suyapa permanece paralizado desde el pasado 30 de noviembre.
Otro de los megaproyectos con avance lento es el puente elevado Papa Francisco, en la salida al sur de Tegucigalpa, que registra retrasos y un avance físico cercano al 70 %, según datos oficiales.
Pese a los retrasos, la obra resgistra personal y maquinaria trabajando y la Alcaldía ha dado una nueva fecha: será inaugurada en las últimas semanas de enero, según las autoridades edilicias.
El puente peatonal en la colonia Germania, con un presupuesto de 10 millones de lempiras, continúa como una promesa pendiente debido a un tendido eléctrico que impide su avance, pese a que debía finalizar hace un año.
Documentos oficiales apunta que, el paso peatonal elevado debió ser concluido en enero de 2025. No obstante, a la fecha, la obra apenas alcanza un 40 % de avance.
En materia de mitigación, otro proyecto pendiente es la construcción del muro de contención en la colonia Miramesí, con un presupuesto de 109 millones de lempiras. La obra acumula nueve meses de retraso, pese a que fue prometida para marzo de 2025.
De acuerdo con autoridades locales, los atrasos se deben a la localización de colectores de aguas negras no identificados previamente, lo que obligó a extender los trabajos. El proyecto registra un avance del 70 % y será finalización en febrero de 2026.
Asimismo, la construcción de la caja puente en la colonia Reynel Fúnez, que colapsó tras las lluvias de octubre pasado, continúa sin avances visibles.
Las autoridades municipales señalaron que el retraso se debió al rediseño de la ruta de conectividad y aseguraron que los trabajos continuarían; sin embargo, casi cuatro meses después, no se observan avances en la zona.
Desde el 15 de febrero de 2021, la Alcaldía del Distrito Central inició la construcción de la represa San José como una solución a la escasez de agua potable en la capital. Sin embargo, en 4 años apenas avanzó un 7%.
Hoy esa mega construcción, que lleva un año sin cero avances, luce detenida en medio de varillas oxidadas, tuberías arrumadas y maquinaria apagada.