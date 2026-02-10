Tepesianos urgen de acciones urgentes para evitar detenciones y deportaciones

Tegucigalpa, Honduras.- La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) coloca a más de 55 mil hondureños en Estados Unidos ante uno de los escenarios migratorios más complejos de las últimas décadas. La decisión judicial no solo reactiva el riesgo de deportaciones, sino que deja a miles de familias en una condición de vulnerabilidad inmediata, obligándolas a buscar salidas legales, diplomáticas y humanitarias en medio de un panorama incierto. Durante años, el TPS permitió a los hondureños trabajar legalmente, sostener a sus familias y contribuir a la economía estadounidense.

Hoy, con la protección suspendida, el temor vuelve a instalarse en comunidades que llevan más de dos décadas arraigadas en ese país, muchas de ellas con hijos ciudadanos estadounidenses, negocios propios y una vida construida lejos de Honduras. Organizaciones defensoras de migrantes y analistas coinciden en que la vía judicial, aunque necesaria, ya no es suficiente por sí sola. El fallo abre un periodo crítico en el que el tiempo juega en contra de los beneficiarios, mientras crece la presión para que el gobierno hondureño actúe con rapidez y creatividad. El coordinador de la Alianza Nacional TPS, José Palma, calificó la decisión como un golpe doloroso para una comunidad que ha luchado durante años por su permanencia legal en Estados Unidos. "Definitivamente la decisión duele, y duele no solamente por el impacto que va a tener en la comunidad, sino por la forma en que se trata a la comunidad tepesiana y a la comunidad hondureña", expresó. Palma recordó que durante los últimos ocho años los beneficiarios del TPS han demostrado que no encajan en los estigmas que con frecuencia se les atribuyen, subrayando que se trata de personas trabajadoras, responsables y comprometidas con sus familias. A pesar del revés legal, la Alianza TPS no contempla rendirse. Su equipo jurídico analiza las rutas para continuar el litigio, incluyendo la posibilidad de llegar a la Corte Suprema, aunque reconoce que la batalla también debe darse en el terreno político y en la opinión pública. "Siempre hemos dicho que tenemos que ganar en las cortes, pero también tenemos que ganar en la opinión pública. El Congreso puede aprobar un proyecto de ley que dé una solución real a lo que está pasando con el TPS", señaló Palma. El dirigente recordó que el programa ya fue cancelado en el pasado y sobrevivió gracias a demandas judiciales, como el caso Ramos, pero insistió en que la salida definitiva debe ser legislativa, con un camino claro hacia la residencia permanente para los tepesianos. Entre las opciones vigentes, mencionó iniciativas como la Ley Dignidad, el Dream and Promise Act y el Secure Act, aunque advirtió que ninguna prosperará sin presión social y voluntad política.

Desde una mirada más estructural, el analista en temas internacionales Graco Pérez consideró que la cancelación del TPS es un hecho consumado y que los recursos legales solo están comprando tiempo. “Lo que se está ganando es tiempo. Aun si la Corte Suprema fallara por un error administrativo, el presidente Trump podría volver a cancelarlo siguiendo el procedimiento correcto”, explicó. Pérez subrayó que este periodo debe aprovecharse para que el Estado hondureño fortalezca su presencia consular y brinde asesoría migratoria efectiva a los afectados, ya que muchos podrían tener alternativas legales que no han explorado por falta de información. El analista insistió en que Honduras carece de una política migratoria clara y que la crisis del TPS evidencia la necesidad de definir una estrategia de Estado que incluya permisos de trabajo temporales, acuerdos bilaterales y opciones en otros países. “Estados Unidos tiene su política migratoria clara. Honduras es la que necesita definir su política exterior y migratoria para poder proponer alternativas reales”, afirmó. Para Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, el camino judicial está agotado y la única salida viable es la vía diplomática directa con Estados Unidos, encabezada por el presidente Nasry Asfura. “Aquí la única opción se llama Nasry Asfura. Él debe utilizar los canales diplomáticos que ahora tiene abiertos y hacer una solicitud formal del TPS”, sostuvo. Flores recordó que en 2020 una solicitud similar terminó dando frutos años después y considera que Honduras sigue siendo elegible debido a sus condiciones sociales y económicas actuales. El dirigente fue contundente al describir la situación actual de los tepesianos como un estado de indefensión total, donde cada detención puede terminar en deportación inmediata. “Defender el TPS en la Corte ya no nos asegura nada. Lo que queda es elevar el tema a nivel de gobierno y asumir la responsabilidad política”, enfatizó.

