Cerna y Reina ganarán salario de más de L100,000 al mes en BCH y Fosede

Los exfuncionarios de la administración de Xiomara Castro quedaron en cargos estratégicos, donde están desempeñando sus funciones, pese a los señalamientos

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 15:32
Sarahí Cerna participó en la última reunión del directorio del BCH, presidida por Rebeca Santos, así como en otros eventos.

Foto: Cortesía BCH

Tegucigalpa, Honduras.- Dos exfuncionarios de la administración de Xiomara Castro que fueron designados en cargos estratégicos en entidades tendrán salarios que oscilan los 70,000 lempiras y más de 100,000 lempiras mensuales, revisó EL HERALDO.

Se trata de Enrique Reina que se desempeña como presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) y Sarahí Cerna como parte del directorio del Banco Central de Honduras (BCH).

Pese a los cuestionamientos de distintos sectores a ambos nombramientos, estos profesionales del Derecho se encuentran en funciones.

Para el caso de Cerna tomó posesión de su cargo a partir del pasado 23 de enero y vacará en sus actividades hasta el 23 de enero de 2028, de conformidad al acuerdo 067-2026 emitido por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

La nominación de la exfuncionaria como uno de los directores del BCH se fundamentó en el artículo seis de la ley de la autoridad monetaria que establece la integración de la administración superior y que su nominación le corresponde al presidente de la República a través de Finanzas.

En el reporte de sueldos del personal permanente del BCH al 31 de enero de 2026 no se especifica la remuneración de Cerna, solo de los demás directores de los que uno funge como presidente y otro como vicepresidente de la institución.

En ese sentido, el nuevo miembro del directorio del ente rector de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia del país va a devengar más de 100,000 lempiras.

Sarahí Cerna y Eduardo Reina podrían ser despedidos, ¿qué dice la ley del BCH?

Cumplimiento

Por otro lado, Reina se ha estado presentando con regularidad a las oficinas del Fosede y cumpliendo con su labor encomendada para cinco años, confirmó a EL HERALDO una fuente interna de la entidad desconcentrada de la Presidencia de la República.

Además, mencionó que este día tenía en agenda reuniones en el Banco Central y que solo atiende a través de citas.

A partir de febrero de 2022 el honorario actual para el presidente del Fosede es de 70,000 lempiras, de acuerdo con un informe oficial.

EL HERALDO intentó contactar a ambos servidores públicos, pero no respondieron.

AHIBA cuestiona nombramiento de Enrique Reina como presidente ejecutivo del FOSEDE

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

