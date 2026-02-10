Cerna y Reina ganarán salario de más de L100,000 al mes en BCH y Fosede

Tegucigalpa, Honduras.- Dos exfuncionarios de la administración de Xiomara Castro que fueron designados en cargos estratégicos en entidades tendrán salarios que oscilan los 70,000 lempiras y más de 100,000 lempiras mensuales, revisó EL HERALDO.

Se trata de Enrique Reina que se desempeña como presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede) y Sarahí Cerna como parte del directorio del Banco Central de Honduras (BCH).

Pese a los cuestionamientos de distintos sectores a ambos nombramientos, estos profesionales del Derecho se encuentran en funciones.

Para el caso de Cerna tomó posesión de su cargo a partir del pasado 23 de enero y vacará en sus actividades hasta el 23 de enero de 2028, de conformidad al acuerdo 067-2026 emitido por la Secretaría de Finanzas (Sefin).

La nominación de la exfuncionaria como uno de los directores del BCH se fundamentó en el artículo seis de la ley de la autoridad monetaria que establece la integración de la administración superior y que su nominación le corresponde al presidente de la República a través de Finanzas.

En el reporte de sueldos del personal permanente del BCH al 31 de enero de 2026 no se especifica la remuneración de Cerna, solo de los demás directores de los que uno funge como presidente y otro como vicepresidente de la institución.

En ese sentido, el nuevo miembro del directorio del ente rector de las políticas monetaria, cambiaria y crediticia del país va a devengar más de 100,000 lempiras.