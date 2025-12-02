Enrique Reina dice que la situación del país es “surrealista” y que "muestra intereses oscuros"

Tegucigalpa, Honduras.– El excanciller de la República, Enrique Reina, calificó como “surrealista” la situación política que atraviesa Honduras y denunció la existencia de intereses “oscuros, enormes y desconocidos” que influyen en el actual proceso electoral.
En una extensa publicación en X, antes Twitter, el exfuncionario advirtió que el país vuelve a ser “laboratorio de intervención” bajo nuevas modalidades.
“Lo que pasa hoy en Honduras es surrealista, muestra un concurso de intereses, oscuros, enormes y desconocidos”, escribió. Además, comparó el contexto actual con el golpe de Estado de 2009 y la “narco-dictadura”, (en referencia a la administración 2014-2021, liderada por Juan Orlando Hernández).
Señaló que, en ese entonces, el país retrocedió décadas, pero que lo que ocurre ahora es “impensable y nunca visto”.
El excanciller criticó a medios de comunicación a los que acusó de presentar como normal lo que describe como una “forma más grande de injerencia e intervención”. Sostuvo que el uso del chantaje y la fuerza estaría “torciendo la dignidad de un pueblo” y constituyendo un nuevo mecanismo de miedo “sin precedentes”.
Al utilizar la palabra “injerencia”, el excanciller hace referencia a las declaraciones emitidas por el presidente de Estados Unidos (EE UU), Donald Trump, dos días antes de las elecciones en Honduras.
En su mensaje, Trump respaldó al candidato del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura y advirtió que si no ganaba, “Estados Unidos no malgastará su dinero”, en el país.
Reina también cuestionó a organizaciones internacionales, señalando que los informes de la OEA y de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea no se refirieron al “irrespeto, a la soberanía del pueblo hondureño, a la autodeterminación y a la libre elección de nuestro sistema político”.
Asimismo, lamentó que se pretenda normalizar la liberación de “quien destruyó el país y la institucionalidad”, en alusión al expresidente Juan Orlando Hernández, a quien Trump cedió un indulto hace unos días.
Advirtió que callar ante estos acontecimientos implica complicidad. “El infierno con que amenazan si no se cumplen sus designios electorales... ya está ocurriendo aquí”, afirmó.
Reina concluyó que lo que sucede en Honduras podría replicarse en otros países si, según él, se permite avanzar a quienes rompen normas internacionales. Llamó a asumir “posiciones dignas e históricas” frente a lo que considera un riesgo más allá del ámbito nacional.