  1. Inicio
  2. · Honduras

Reina y Cerna no responden ante cuestionamientos para que renuncien a sus cargos

El excanciller Eduardo Reina y la exministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, fueron nombrados en nuevos cargos a tres días del terminar el gobierno

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 16:47
Reina y Cerna no responden ante cuestionamientos para que renuncien a sus cargos

Eduardo Reina y Sarahí Cerna fueron nombrados en sus cargos, a tres días de que terminara la gestión de Xiomara Castro.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El nombramiento de Lesly Sarahí Cerna, como directora del Banco Central de Honduras (BCH) y de Eduardo Enrique Reina García, como presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede), ha generado una serie de críticas por diversos sectores de la sociedad.

La censura por la designación de ambos funcionarios del gobierno de la expresidenta de la República, Xiomara Castro, se da a razón de que fueron hechas a tres días de que la administración de Castro llegara a su fin.

Los cuestionamientos hacia Reina y Cerna, van orientados a la renuncia de estos cargos a ambos funcionarios, por la forma en la que fue realizado su designación.

Sarahí Cerna y Eduardo Reina podrían ser despedidos, ¿qué dice la ley del BCH?

En el afán de querer tener su punto de vista, sobre la petición de renuncia de la sociedad, EL HERALDO intentó tener la versión y conocer si estarían dispuestos a renunciar a sus cargos, tras el reproche que han recibido, pero ninguno de los dos contestó las llamadas telefónicas.

Pueden rectificar

El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, expresó que en el caso del nombramiento de Cerna en el BCH, no les extraña, debido a que el expresidente Juan Orlando Hernández hizo lo mismo al nombrar como directora del BCH a Mirian Guzmán, antes de terminar su último mandato.

"En cuanto a lo del Fosede sí nos extrañó porque no se convocó para el nombramiento de una persona que no ha estado ligada con las instituciones financieras; este es un tema eminentemente técnico financiero, no se puede colocar a una persona sólo por activismo político", señaló Urtecho.

Xiomara Castro premia a Enrique Reina y Sarahí Cerna a horas de dejar su cargo

El dirigente del Cohep cree que, al menos en el caso del nombramiento de Eduardo Reina en el Fosede, habrá una rectificación honrosa, en todo caso estaría en las manos de la administración del presidente de la República, Nasry "Tito" Asfura.

La diputada Johana Bermúdez, también criticó que el nombramiento de Reina en el Fosede, al calificarlo como "algo descarado" de parte de la administración de Xiomara Castro.

Eduardo Reina fungió como canciller de la República la mayor parte del gobierno de Castro, mientras, que Sarahí Cerna se desempeñó como ministra en la Secretaría del Trabajo y posteriormente como ministra de la Presidencia.

Cohep dice que está a la espera de convocatoria para definir el salario mínimo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias