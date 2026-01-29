Reina y Cerna no responden ante cuestionamientos para que renuncien a sus cargos

Tegucigalpa, Honduras.- El nombramiento de Lesly Sarahí Cerna, como directora del Banco Central de Honduras (BCH) y de Eduardo Enrique Reina García, como presidente ejecutivo del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede), ha generado una serie de críticas por diversos sectores de la sociedad. La censura por la designación de ambos funcionarios del gobierno de la expresidenta de la República, Xiomara Castro, se da a razón de que fueron hechas a tres días de que la administración de Castro llegara a su fin. Los cuestionamientos hacia Reina y Cerna, van orientados a la renuncia de estos cargos a ambos funcionarios, por la forma en la que fue realizado su designación.

En el afán de querer tener su punto de vista, sobre la petición de renuncia de la sociedad, EL HERALDO intentó tener la versión y conocer si estarían dispuestos a renunciar a sus cargos, tras el reproche que han recibido, pero ninguno de los dos contestó las llamadas telefónicas.

Pueden rectificar

El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, expresó que en el caso del nombramiento de Cerna en el BCH, no les extraña, debido a que el expresidente Juan Orlando Hernández hizo lo mismo al nombrar como directora del BCH a Mirian Guzmán, antes de terminar su último mandato. "En cuanto a lo del Fosede sí nos extrañó porque no se convocó para el nombramiento de una persona que no ha estado ligada con las instituciones financieras; este es un tema eminentemente técnico financiero, no se puede colocar a una persona sólo por activismo político", señaló Urtecho.