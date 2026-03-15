Armas, drogas e indumentaria policial: lo que decomisaron a líder de “La Kleivona”

Este domingo se registró la captura de uno de los diez hombres más buscados en Honduras. Su historial delictivo es tal que las autoridades ofrecían hasta medio millón de lempiras por información que guiara a su paradero. Kleivin Emilson Orellana fue detenido en Los Bajos, municipio de Choloma, en el departamento de Cortés; el operativo le cayó de repente, por lo que además de su detención se le decomisaron varias evidencias.
El operativo para capturar a Kleivin, quien además bautizó su banda criminal como “La Kleivona”, en honor a su nombre, fue realizado desde temprano este 15 de marzo. El fugitivo se escondía en una zona de difícil acceso y alta peligrosidad en Choloma. Cuando él y sus compinches se percataron del operativo dispararon contra los agentes policiales.
Afortunadamente, los uniformados reaccionaron con prontitud y lograron salir ilesos, aunque del lado de “La Kleivona” se registró una baja: uno de los delincuentes resultó herido y aunque fue llevado a un centro asistencial, murió.
El mismo Kleivin Emilson Orellana presentaba una herida de bala en su brazo cuando presentado ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras su detención.
Y aunque al ser interrogado por los periodistas apostados en el lugar negó cualquier vínculo con una banda criminal y dijo pertenecer a una "empresa campesina", lo encontrado en el operativo sugiere otra cosa.
Desde chalecos policiales, armas largas de uso prohibido, droga y cargadores de armas fueron decomisados a Kleivin y a sus secuaces.
Los chalecos simulaban a la indumentaria policial, incluso, tenían la bandera de Honduras y algunas insignias.
Otros destacaban por sus colores alusivos a fuerzas militares.
Entre los decomisos también destacan varios paquetes de aparente droga, supuesta cocaína.
En total, eran 10 chalecos antibalas hallados en el lugar donde se refugiaba el supuesto cabecilla; además, tenían cascos balísticos y dos vehículos tipo Rhino.
En cuanto a las armas, eran ocho, todas de uso prohibido. Además, 60 cargadores correspondientes a armas largas también.
En el operativo también se capturó a otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas.
Los zapatos de este agente policial cubiertos de lodo son una muestra de la complejidad de la zona donde fue capturado uno de los hombres más buscados del país.
Ahora, los detenidos deberán enfrentar a la justicia por varios delitos. Cabe mencionar que años atrás, Kleivin y otros miembros de su banda ya habían estado recluidos en el centro penal de El Progreso, Yoro, por cargos de asociación para delinquir y privación de la libertad, entre otras cosas.