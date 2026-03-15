Armas, drogas e indumentaria policial: lo que decomisaron a líder de “La Kleivona”

Este domingo se registró la captura de uno de los diez hombres más buscados en Honduras. Su historial delictivo es tal que las autoridades ofrecían hasta medio millón de lempiras por información que guiara a su paradero. Kleivin Emilson Orellana fue detenido en Los Bajos, municipio de Choloma, en el departamento de Cortés; el operativo le cayó de repente, por lo que además de su detención se le decomisaron varias evidencias.