Cohep dice que está a la espera de convocatoria para definir el salario mínimo

Tegucigalpa, Honduras.– El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) manifestó este jueves 29 de enero que se mantiene a la espera de ser convocado por el gobierno para iniciar el proceso de definición del nuevo salario mínimo.
María Cristina González, vicepresidenta del Cohep, señaló que las comisiones correspondientes debieron haberse conformado desde hace varios meses, sin embargo, advirtió que el tiempo para alcanzar acuerdos se está agotando.
“Realmente no se han conformado las comisiones bipartitas, que integran al sector privado y productivo junto con el sector trabajador. Eso debió haberse hecho desde octubre o noviembre del año pasado”, lamentó González.
Agregó que, debido a esta demora, el proceso se encuentra contra el tiempo. “No se han conformado esas reuniones, pero esperamos el llamado para hacerlo de forma expedita, porque es un derecho que los trabajadores están exigiendo”, expresó.
Asimismo, indicó que todavía no se ha definido si el nuevo salario mínimo se aplicará de forma retroactiva ni la fecha en que entraría en vigencia, aspectos que deberán ser acordados una vez se instale el diálogo entre las partes.
“Las condiciones aún no han sido discutidas. Debemos reunirnos para analizar todas las posibilidades y realidades que enfrenta el país y así definir qué llevaremos a la mesa de negociación”, agregó.
Por su parte, los trabajadores hondureños esperan que las conversaciones se inicien en las próximas horas o días, con el fin de conocer finalmente la nueva cifra que regirá el salario mínimo en el país.