Cohep dice que está a la espera de convocatoria para definir el salario mínimo

Tegucigalpa, Honduras.– El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) manifestó este jueves 29 de enero que se mantiene a la espera de ser convocado por el gobierno para iniciar el proceso de definición del nuevo salario mínimo.

María Cristina González, vicepresidenta del Cohep, señaló que las comisiones correspondientes debieron haberse conformado desde hace varios meses, sin embargo, advirtió que el tiempo para alcanzar acuerdos se está agotando.

“Realmente no se han conformado las comisiones bipartitas, que integran al sector privado y productivo junto con el sector trabajador. Eso debió haberse hecho desde octubre o noviembre del año pasado”, lamentó González.