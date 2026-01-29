Partido Nacional y Liberal perfilan candidatos para la Procuraduría

De acuerdo con fuentes internas del Legislativo, el Partido Nacional nominará como candidato a procurador general al abogado Dagoberto Aspra, mientras que el Partido Liberal propondrá a Fernando Quiroz para el cargo de subprocurador.

Tegucigalpa, Honduras.- En la antesala de uno de los primeros nombramientos de alto nivel del nuevo período legislativo, el Congreso Nacional se prepara para elegir este lunes 2 de febrero al procurador y subprocurador general de la República, cargos cuya designación exige mayoría calificada en el pleno.

La elección de ambas autoridades requiere el respaldo de al menos 86 diputados, equivalente a la mayoría calificada, lo que obliga a las distintas bancadas a concretar acuerdos políticos para asegurar la aprobación de los nombramientos.

La sesión plenaria fue convocada para este lunes 2 de febrero a las 2:00 de la tarde, y se prevé que el proceso de votación se desarrolle en medio de negociaciones de última hora entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

La Procuraduría General de la República es una de las instituciones clave del Estado, por lo que la elección de sus autoridades constituye una de las primeras pruebas de consenso para el Congreso en esta nueva etapa legislativa.

El nuevo CN está conformado por 49 diputados del Partido Nacional, seguidos por el Partido Liberal con 41 parlamentarios; partido Libertad y Refundación (Libre) con 35; la Democracia Cristiana con uno; y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU/SD) con dos.