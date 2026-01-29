Corte Suprema de Justicia convoca a pleno urgente por caso de extradición

Tegucigalpa, Honduras.-La Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue convocada este jueves a una sesión urgente de pleno para conocer un caso de extradición, según informó la Presidencia del Poder Judicial mediante convocatoria oficial.

La reunión fue programada para las 10:30 de la mañana, en el Salón de Sesiones del Pleno, ubicado en el edificio principal de la Presidencia del Poder Judicial, y se realiza con base en el artículo 12 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el documento, el único punto en agenda será el relacionado con un proceso de extradición, sin que hasta el momento se brinden detalles sobre la identidad de la persona involucrada o el país requirente.

En la convocatoria, la Presidencia solicitó a las magistradas y magistrados confirmar su participación, atender el llamado con estricta puntualidad y abstenerse de portar teléfonos celulares dentro del salón de pleno, como parte de las normas internas durante la sesión.

La convocatoria fue firmada por Rebeca Lizette Ráquel Obando, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y fechada el 29 de enero de 2026, en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central.