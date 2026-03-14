Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid golea y le arrebata el liderato a Barcelona

Madrid, España.- El triunfo del Real Madrid sobre el Elche en la jornada 28 provocó un movimiento importante en la parte alta de la tabla de LaLiga de España, ya que el conjunto merengue recupera momentáneamente la cima del campeonato.

El equipo blanco se impuso 4-1 y esta victoria, le permite suma tres puntos más a los que aparecían en la tabla previa, pasando de 66 a 69 unidades, lo que le permite superar al Barcelona (67 puntos) y colocarse como nuevo líder provisional del campeonato español.