Tabla de posiciones Liga de España: Real Madrid golea y le arrebata el liderato a Barcelona

Madrid, España.- El triunfo del Real Madrid sobre el Elche en la jornada 28 provocó un movimiento importante en la parte alta de la tabla de LaLiga de España, ya que el conjunto merengue recupera momentáneamente la cima del campeonato.
El equipo blanco se impuso 4-1 y esta victoria, le permite suma tres puntos más a los que aparecían en la tabla previa, pasando de 66 a 69 unidades, lo que le permite superar al Barcelona (67 puntos) y colocarse como nuevo líder provisional del campeonato español.
En la clasificación, el conjunto azulgrana queda ahora en la segunda posición con 67 puntos en 27 partidos disputados. Más atrás aparece el Atlético de Madrid con 57 unidades, seguido por el Villarreal con 55 y el Real Betis con 43.
La lucha por puestos europeos también sigue muy cerrada. Equipos como Celta de Vigo, Espanyol y Real Sociedad se mantienen en la pelea por acercarse a la zona de competiciones internacionales.
En la parte baja de la tabla, la situación continúa complicada para clubes como Mallorca, Levante UD y Real Oviedo, que ocupan los puestos de descenso y necesitan sumar en las próximas jornadas para mantener sus aspiraciones de permanencia.