Fichajes: ExMotagua cambia de equipo, Barcelona lo descarta y Manchester City va por Dembelé

Comienzan a salir los primeros rumores y fichajes del mercado internacional, a pocos meses de que se abra la ventana de verano y aquí te lo mostramos.
El defensor argentino Cristian Romero podría convertirse en uno de los nombres fuertes del próximo mercado de verano. Varios clubes importantes de Europa ya comenzaron a realizar movimientos e indagaciones por el zaguero campeón del mundo, quien actualmente milita en el Tottenham Hotspur.
El interés por Romero no es nuevo. El pasado verano, el Atlético de Madrid intentó ficharlo, y ahora diferentes equipos siguen atentos a su situación. Aunque el central firmó un nuevo contrato tras la conquista de la UEFA Europa League en Bilbao, una posible salida en el próximo mercado no está descartada.
El mediocampista Elliott Anderson aparece como uno de los principales objetivos del Manchester City para el mercado de fichajes de junio. El club dirigido por Pep Guardiola busca reforzar su centro del campo y tiene claro que incorporará a un nuevo mediocampista.
Dentro de la lista de candidatos, Anderson figura entre los tres nombres que más gustan en la directiva del City. El jugador es considerado una opción prioritaria por su proyección y características, por lo que podría convertirse en uno de los movimientos importantes del club en el próximo mercado.
El lateral inglés Reece James ha firmado un nuevo contrato con el Chelsea FC que lo vincula con el club hasta junio de 2032. La renovación representa un paso importante para asegurar la continuidad de uno de los capitanes y referentes del equipo londinense.
Tras oficializar el acuerdo, James expresó su felicidad por continuar en el club. El defensor aseguró que el Chelsea significa mucho para él y reiteró que su deseo siempre ha sido vivir sus mejores años futbolísticos en Stamford Bridge, convencido de que el equipo tiene lo necesario para volver a construir una etapa exitosa.
El Real Madrid aseguró el fichaje de la joven promesa Victory Okorie, lateral izquierdo de 16 años que militaba en el Deportivo Alavés.
El talentoso defensor, que también era seguido por clubes como el FC Barcelona, Atlético de Madrid y el Bayern Munich, ya firmó con el conjunto blanco y se incorporará al final de la temporada a La Fábrica en Valdebebas. Okorie, quien ya ha sido convocado con la selección española Sub-16, es considerado una de las grandes promesas del fútbol base en España.
El mediocampista inglés Declan Rice aún tiene tres años de contrato con el Arsenal FC, pero el club ya trabaja en un plan para asegurar la continuidad de varias de sus figuras clave. Dentro de ese proyecto, Rice es considerado una pieza fundamental en el esquema deportivo.
Según informaciones de la BBC, el Arsenal planea iniciar negociaciones para mejorar su contrato como parte del reconocimiento a su importancia en el equipo.
El delantero danés Rasmus Højlund se convertirá en nuevo jugador del SSC Napoli de forma permanente. El club italiano decidió activar la cláusula de compra fijada en 44 millones de euros tras su etapa inicial en condición de préstamo.
La operación forma parte de un paquete total cercano a los 50 millones de euros, incluyendo los seis millones pagados por la cesión el verano pasado al Manchester United.
El futuro del lateral español Alejandro Balde podría abrirse a cambios de cara al próximo mercado de verano. De acuerdo con el periodista Matteo Moretto, la directiva del FC Barcelona estaría dispuesta a escuchar ofertas por el defensor si llegan propuestas importantes.
Dentro de la planificación deportiva que lidera Deco, Balde no sería considerado un jugador intransferible. Aunque el club valora su proyección y talento, una oferta atractiva podría hacer que el Barcelona analice seriamente su salida en el próximo mercado.
El nombre del atacante francés Ousmane Dembélé vuelve a sonar en el mercado de fichajes. Medios en España informaron que recientemente se produjo una reunión entre su agente y el director deportivo del Manchester City.
Aunque Dembélé tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2028, su futuro todavía no estaría completamente definido. Las conversaciones alimentan los rumores sobre un posible movimiento en los próximos mercados, mientras varios clubes siguen atentos a su situación.
El delantero argentino, Rodrigo Auzmendi, recordado en Honduras por su paso con la camiseta del Motagua, tomó la decisión final de no seguir como jugador del Banfield de la primera división del fútbol de la Argentina. Ahora jugará en San Lorenzo, en condición de préstamo, procedente del Querétaro de México,