Jornada 22 de Liga Nacional EN VIVO: Hora y dónde ver los partidos del fútbol hondureño en directo

Tegucigalpa, Honduras.- La noche decisiva ha llegado. La Liga Nacional de Honduras baja el telón de su fase regular con una jornada 22 que promete emociones al límite, donde cada minuto puede cambiar el destino de varios equipos.

A las 7:00 pm, el silbatazo inicial retumbará de forma simultánea en cinco ciudades, en una apuesta por la transparencia competitiva: nadie tendrá ventaja, pero todos estarán pendientes de lo que ocurra en otras canchas. Será una jornada de radios encendidas, miradas cruzadas y corazones acelerados.

En la lucha por el liderato, el Motagua llega como puntero y visitará a Lobos UPNFM en Choluteca con la misión clara: asegurar el primer lugar de las vueltas. Un triunfo o incluso un empate le bastará, pero una derrota podría cambiarlo todo. Ahí entra en escena el Real España, que visitará La Ceiba con la ilusión de arrebatarle la cima si se combinan los resultados.

Pero el drama no se limita a la parte alta. En la zona baja, la tensión es aún mayor. El Victoria se juega la vida en casa, obligado a sumar para evitar el descenso directo. Cada punto será oro, porque un tropiezo lo condenaría sin depender de nadie.

Al mismo tiempo, su rival directo, el CD Choloma, también tendrá una final adelantada en el Olímpico, donde buscará asegurar la permanencia y meterse en la pelea por la liguilla frente a un ya clasificado Marathón.

En Tegucigalpa, el Olimpia apunta a cerrar como segundo de la tabla, pero enfrente tendrá a un Platense que no renuncia a la clasificación y que necesita sumar mientras mira de reojo lo que pase en Olancho.

Precisamente allí, el Génesis PN defenderá el último boleto disponible a la liguilla, enfrentando a unos Olancho FC que ya aseguraron su presencia en la fiesta grande, pero que podrían influir directamente en quién sigue con vida.

Cinco partidos, múltiples escenarios y un mismo destino: definirlo todo en 90 minutos. La última jornada del Clausura no solo repartirá sonrisas y decepciones, también dejará historias imborrables en una noche donde el fútbol será puro nervio y pasión.