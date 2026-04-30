Choque entre bus y turismo deja un muerto y varios heridos en Morocelí, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Un accidente de tránsito entre un vehículo tipo turismo y un autobús con pasajeros dejó como saldo una persona muerta y varios heridos este jueves -30 de abril- en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso.

El hecho se registró a la altura de la aldea Agua Blanca, donde ambos vehículos colisionaron por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades.

El automóvil tipo turismo quedó completamente destruido tras el impacto. Por su parte, el autobús terminó volcado a un costado de la carretera, e incluso derribó un poste del tendido eléctrico ubicado en la zona.