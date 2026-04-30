Choque entre bus y turismo deja un muerto y varios heridos en Morocelí, El Paraíso

El Paraíso, Honduras.- Un accidente de tránsito entre un vehículo tipo turismo y un autobús con pasajeros dejó como saldo una persona muerta y varios heridos este jueves -30 de abril- en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso.
El hecho se registró a la altura de la aldea Agua Blanca, donde ambos vehículos colisionaron por causas que aún no han sido establecidas por las autoridades.
El automóvil tipo turismo quedó completamente destruido tras el impacto. Por su parte, el autobús terminó volcado a un costado de la carretera, e incluso derribó un poste del tendido eléctrico ubicado en la zona.
Equipos de la Cruz Roja Hondureña se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a los pasajeros que resultaron lesionados y coordinar su traslado a centros asistenciales.
Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de personas heridas, aunque se confirmó que varios de los afectados ya reciben atención médica.
De manera preliminar, se informó que la víctima mortal sería el conductor del turismo; sin embargo, su identidad no ha sido confirmada oficialmente.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la escena para realizar las inspecciones correspondientes y ordenar el tráfico en la zona.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente.