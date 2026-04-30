Encuentran cuerpo dentro de un pozo en el cementerio Santa Anita de la capital

Teguigalpa, Honduras.- Dentro de un pozo de agua de un cementerio fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino la mañana de este jueves -30 de abril- en Tegucigalpa, capital del país.

El cuerpo fue encontrado por vecinos de la zona que iban a sacar agua del pozo, ubicado en el cementerio Santa Anita, en la colonia 21 de Febrero de Tegucigalpa.

Hasta el momento se manejan dos hipótesis: una de ellas es que el joven habría sido asesinado y luego abandonado en ese pozo, y la segunda es que este se habría ahogado, pues su cuerpo fue encontrado semidesnudo.