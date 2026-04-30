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Encuentran cuerpo dentro de un pozo en el cementerio Santa Anita de la capital

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el motivo de su muerte, pues solo se informó que estaba semidesnudo y boca abajo en el pozo

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 08:51
Encuentran cuerpo dentro de un pozo en el cementerio Santa Anita de la capital

Las autoridades acordonaron el lugar para iniciar con las investigaciones del caso.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO

Teguigalpa, Honduras.- Dentro de un pozo de agua de un cementerio fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino la mañana de este jueves -30 de abril- en Tegucigalpa, capital del país.

El cuerpo fue encontrado por vecinos de la zona que iban a sacar agua del pozo, ubicado en el cementerio Santa Anita, en la colonia 21 de Febrero de Tegucigalpa.

Hasta el momento se manejan dos hipótesis: una de ellas es que el joven habría sido asesinado y luego abandonado en ese pozo, y la segunda es que este se habría ahogado, pues su cuerpo fue encontrado semidesnudo.

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Se desconoce la manera en la que este joven perdió la vida, así como su identidad, pues fue encontrado boca abajo. Los mismos vecinos aseguran que no era de la zona.

“Este no es de aquí, aquí a todos les conocemos y no lo hemos visto”, dijo uno de los que estaban presentes en el lugar.

Encuentran cuerpo dentro de un pozo en el cementerio Santa Anita de la capital
(Foto: Estalin Irías| EL HERALDO)

Elementos policiales acordonaron la escena mientras miembros de Medicina Forense realizaban el levantamiento cadavérico.

Se espera que en las próximas horas se esclarezca este caso y se determine si su muerte fue por ahogamiento o si se trató de otra causa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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