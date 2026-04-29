¿Cuántos nuevos deudores sumó la central de riesgo al cierre de 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque en 2025 se mantuvieron al alza los deudores en la Central de Información Crediticia (CIC), al cierre de ese año reportó un crecimiento interanual de 4,243.

Las personas con deudas registradas en esta base de datos administrada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) pasaron de 1,102,011 a 1,106,264, por lo que reflejaron un aumento de 0.4%, constató EL HERALDO en un informe oficial.

Los hombres continuaron siendo mayoría en la más conocida como central de riesgo, en específico el 51.6% del total de deudores, equivalente a 571,056.

Pese a esta situación los insolventes del sexo masculino disminuyeron 2,528 con respecto a diciembre de 2024 cuando sumaron 573,584.

EL HERALDO informó que a partir de junio 2025 se dio un descenso de los hombres que tienen deudas registradas ante la CIC y al noveno mes hubo una caída de 10,703 personas.

El 47.1%, o sea 520,535 deudores, corresponde a mujeres que se elevaron en 5,808 en comparación al mismo período.

En la CIC también hay personas jurídicas y en el 2025 se contabilizaron 368,685, que implicó una subida de 14,445.

De 752,340 millones de lempiras fue el saldo total de la cartera crediticia de las instituciones que reportan a la central de riesgo durante el pasado término de 12 meses con una variación interanual de L35,126.9 millones.