En 10,703 bajó el número de hombres deudores en la central de riesgo

Tegucigalpa, Honduras.- Los hombres han venido siendo los mayores deudores en la Central de Información Crediticia (CIC), sin embargo, a partir de junio de 2025 empezaron a reportar un descenso interanual.

Al noveno mes del año pasado, es decir septiembre, los varones registrados en la central de riesgo sumaron 565,572, sin embargo, para el mismo período de 2024 totalizaron 576,275 deudores, reflejando una caída de 10,703 personas, constató EL HERALDO al analizar los informes sobre esta base de datos administrada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

A mitad de 2025, los deudores hombres en la CIC bajaron 715 respecto a junio de 2024.

Los varones representaron el 51.8% del total de deudores (52.8% en 2024) con una reducción del 1%, espacio que lo ganaron las mujeres al pasar de 47.2% en 2024 a 48.2%, equivalente a 526,662 en 2025.

Reformas a las normas para la gestión de información crediticia se aprobaron en mayo de 2022, las que se tradujeron en una baja del tiempo a dos años en el que se mostrará con información a los deudores que mantienen obligaciones de crédito menores a 3,000 dólares, casi 80,000 lempiras al tipo de cambio actual.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Si un comerciante tiene deuda con la banca privada, la información —datos de los créditos vigentes— se visualizaba en el informe confidencial de la central de riesgo por tres meses contados a partir del pago de su crédito, pero ahora se deja de reportar al mes siguiente de cumplir con las obligaciones contraídas.

A 1,106,728 ascendieron los deudores en la CIC en septiembre de 2025, de los que 14,494 eran personas jurídicas o empresas.