¿Qué créditos tuvieron más incidencia en la central de riesgo a junio?

Tegucigalpa, Honduras.- De los 11 tipos de créditos con deudas hay dos destinos de estos financiamientos que tienen la mayor representación en la más conocida como central de riesgo.

El saldo total de la cartera de instituciones que reportan a la Central de Información Crediticia (CIC) alcanzó 733,152.6 millones de lempiras a junio pasado, de los que el 76.1% equivalente a 558,019.8 millones de lempiras se concentran en préstamos comerciales y de consumo, constató EL HERALDO en el boletín emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Los créditos comerciales que incluyen préstamos a pequeños al igual que grandes deudores comerciales, crédito agropecuario, arrendamientos financieros hasta créditos interbancarios pasaron de L401,752.1 millones a L432,227.5 millones, reflejando un alza interanual de 30,475.4 millones de lempiras, el 7.6%.

Mientras que 125,792.3 millones de lempiras sumaron los créditos de consumo en situación de deuda que excluyen las tarjetas de crédito, extrafinanciamientos de estos medios de pago también extrafinanciamientos fiduciarios.

En el caso de los créditos de vivienda adeudados y registrados en la CIC al primer semestre de 2025 se elevaron en 12,348.6 millones de lempiras para totalizar L105,484 millones.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El saldo de la cartera crediticia de la central de riesgo fue de 673,552.6 millones de lempiras a mediados de 2024 y al compararlo con el mismo período de este año se evidenció un incremento de 59,600 millones de lempiras.