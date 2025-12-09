  1. Inicio
¿Qué créditos tuvieron más incidencia en la central de riesgo a junio?

El saldo de esta base de datos administrada por la CNBS alcanzó los L733,152.6 millones, reflejando un alza interanual de L59,600 millones

  • 09 de diciembre de 2025 a las 17:12
Las mujeres han venido adquiriendo mayores deudas en los últimos años y figuran como usuarios insolventes en la central de riesgo.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- De los 11 tipos de créditos con deudas hay dos destinos de estos financiamientos que tienen la mayor representación en la más conocida como central de riesgo.

El saldo total de la cartera de instituciones que reportan a la Central de Información Crediticia (CIC) alcanzó 733,152.6 millones de lempiras a junio pasado, de los que el 76.1% equivalente a 558,019.8 millones de lempiras se concentran en préstamos comerciales y de consumo, constató EL HERALDO en el boletín emitido por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Los créditos comerciales que incluyen préstamos a pequeños al igual que grandes deudores comerciales, crédito agropecuario, arrendamientos financieros hasta créditos interbancarios pasaron de L401,752.1 millones a L432,227.5 millones, reflejando un alza interanual de 30,475.4 millones de lempiras, el 7.6%.

Mientras que 125,792.3 millones de lempiras sumaron los créditos de consumo en situación de deuda que excluyen las tarjetas de crédito, extrafinanciamientos de estos medios de pago también extrafinanciamientos fiduciarios.

En el caso de los créditos de vivienda adeudados y registrados en la CIC al primer semestre de 2025 se elevaron en 12,348.6 millones de lempiras para totalizar L105,484 millones.

El saldo de la cartera crediticia de la central de riesgo fue de 673,552.6 millones de lempiras a mediados de 2024 y al compararlo con el mismo período de este año se evidenció un incremento de 59,600 millones de lempiras.

Reformas a central de riesgo se plantearon en países, pero no eliminarla

Deudores

Durante el primer semestre de este año, los deudores en la central de riesgo totalizaron 1,098,476, reflejando un incremento de 9,921 personas con créditos en el sistema financiero nacional.

El 51.8% o 568,753 de los hondureños con deuda en esta base de datos administrada por la CNBS corresponde a hombres, que al compararse a junio del año pasado se elevaron en 53,257.

Entretanto, las mujeres deudoras en la CIC pasaron de 506,059 a 569,468.

En relación a las personas jurídicas o empresas mercantiles se redujeron 1,199 y sumaron 13,028 en condición de deuda, según la CNBS.

Retirarán de la central de riesgo a deudores con empresas de cable, telefonía e internet

Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

