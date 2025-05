Cobro de intereses en tarjetas de crédito se especificará con reformas

Sobre el saldo de capital no cancelado debe calcularse los intereses, tomando como referencia lo que ocurra primero entre la fecha de cada transacción no pagada hasta la fecha en que se cancele lo adeudado o la fecha de corte siguiente, también se plantea.

La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, explicó a este rotativo que "se ve que estas reformas van orientadas a favorecer a los tarjetahabientes; si yo debía 20,000 lempiras y pague 19,000 lempiras solo me quedó un saldo de 1,000 lempiras y es sobre esa cantidad que me deberían aplicar intereses, no como sucede actualmente que aunque pague casi la totalidad de los 20,000 lempiras me cobran intereses por 20,000 lempiras".

"Cuando las personas hagan abonos se va a aplicar sobre los saldos más viejos y no considerar todo el monto total; también los cambios van orientados a disminuir la cantidad de fraude que se producen al clonar las tarjetas de crédito para realizar gestiones", indicó.

Al cierre de febrero pasado casi 1.2 millones de tarjetas de crédito circularon en el territorio hondureño, otorgándose 50,112 de estos instrumentos financieros durante el primer bimestre de este año.