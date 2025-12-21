Paso a paso: cómo preparar torrejas tradicionales en miel y leche

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando la casa huele a rapadura de dulce y canela sabes que ya inició la Navidad con las tradicionales torrejas. Ya sea que las prefieras bañadas en miel o sumergidas en una mezcla de tres leches, este postre es el verdadero abrazo al corazón.
En Honduras, la llegada de la Navidad no está completa sin el plato estrella de la mesa: las torrejas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el secreto para que no se deshagan?
Desde elegir el bolillo de yema perfecto en la panadería del barrio hasta batir las claras a punto de nieve "que no se caiga", preparar torrejas es una tradición que se hereda de generación en generación, y hoy te enseñamos cómo dominarlas.
Torrejas tradicionales en miel
Ingredientes:
1 bolillo de pan de yema (especial para torrejas)
4 a 5 huevos
1 rapadura de dulce
3 rajas de canela
5 clavos de olor y 5 pimientas gordas
Aceite vegetal para freír
2 tazas de agua
Paso a paso:
1. Corta el pan en rodajas de unos 2 centímetros de grosor. Esto para que tus torrejas se mantengan firmes después de pasarlas por la miel.
2. Separa las claras de las yemas. Bate las claras a punto de nieve y luego incorpora las yemas suavemente. Un tip clave: dale vuelta al recipiente y, si este no se cae, está en su punto para seguir con el otro paso.
3. Pasa cada rodaja de pan por el huevo batido, cubriéndolas bien.
4. Fríelas en aceite caliente hasta que estén doraditas por ambos lados. Ponlas sobre papel absorbente para quitar el exceso de grasa.
5. En una olla, pon el agua, el dulce de rapadura, la canela, el clavo y la pimienta gorda. Deja hervir hasta que el dulce se deshaga y espese un poco.
6. Introduce las torrejas en la miel caliente, baja el fuego y deja que hiervan por unos 5 minutos para que absorban todo el sabor. ¡Sirve calientes o frías!
Torrejas en leche
Ingredientes:
1 bolillo de pan de yema
4 huevos
1 litro de leche entera
1 lata de leche condensada (opcional para versión "tres leches")
1 rama de canela
Cáscara de un limón o naranja
Azúcar al gusto
Paso a paso:
1. Repite el proceso de rebanar, pasar por huevo y freír las rodajas de pan (igual que en la receta de miel).
2. Pasa las torrejas fritas rápidamente por agua caliente para eliminar todo rastro de aceite antes de llevarlas a la leche.
3. En una olla limpia, pon a hervir la leche con la canela, la cáscara de limón y el azúcar (o la leche condensada).
4. Cuando la leche rompa a hervir, baja el fuego e introduce las torrejas. Deja que se "conserven" unos minutos a fuego bajo.
5. Retira del fuego y deja reposar. Al enfriarse, el pan absorberá la leche y quedarán esponjosas y puedes decorar con un poco de canela en polvo.