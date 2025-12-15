Sándwich navideño 2025: receta fácil y rápida para preparar en casa

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Tienes pollo o te sobró de la cena navideña de la noche anterior y no sabes qué hacer para comer? Tranquilo, no lo desperdicies. Puedes aprovecharlo para preparar esta receta fácil y rápida en casa esta Navidad 2025, utilizando pocos ingredientes. Si no tienes mucho tiempo, pero deseas comer algo delicioso y rápido, esta receta es perfecta para aprovechar las sobras del pollo asado u horneado de la cena anterior. Lo mejor de esta opción práctica, es que este sándwich es ideal para resolver un desayuno tardío, el almuerzo o una cena informal.

Con ingredientes básicos que casi siempre hay en casa, puedes transformar el pollo en un sandwich para esta Navidad 2025. Aquí te damos recetas desde las más sencillas hasta las más elaboradas:

Tradicional: sándwich con mayonesa

Ingredientes: Pan de molde Pollo cocido o asado desmenuzado Mayonesa Lechuga Tomate Pimienta o sal al gusto Cilantro Opcionales: Queso (amarillo, mozzarella o el de tu preferencia) Mostaza.

Paso a paso

1. Coloca el pollo en una olla con agua suficiente para cubrirlo y agrega sal al gusto, un diente de ajo, media cebolla y, si deseas, una hoja de laurel. En caso de que ya este cocinado, desmenuza el pollo que te sobró de la cena navideña y colócalo en un recipiente. 2. En un recipiente, agrega mayonesa, mostaza, cilantro finamente picado, sal y pimienta al gusto. Mezcla bien hasta que quede cremoso antes de agregar el pollo. 3. Lava y corta la lechuga y el tomate en rodajas finas. 4. Tuesta ligeramente el pan (opcional) para darle una mejor textura. 5. Arma el sándwich: coloca el pollo sobre una rebanada de pan, añade lechuga, tomate y queso si lo deseas. Cubre con la otra rebanada de pan y sirve.

Más elaborado (4 porciones): sándwich con manzana y semillas

4 rebanadas de pan artesanal o baguette 2 tazas de pollo asado o horneado desmenuzado 4 cucharadas de mayonesa 2 cucharadas de mostaza Dijon 1/2 manzana verde, cortada en láminas finas 1/4 taza de nueces tostadas, picadas 4 hojas de lechuga romana 1/4 cucharadita de pimienta negra Sal al gusto 1 cucharadita de aceite de oliva (opcional, para tostar el pan)

Preparación

1. En un bol grande, mezcla el pollo desmenuzado con la mayonesa, mostaza, pimienta y sal. Integra bien todos los ingredientes. 2. Incorpora las láminas de manzana y las nueces picadas a la mezcla de pollo, mezclando suavemente para que no se rompan. OPCIONAL:Si deseas, unta ligeramente aceite de oliva sobre el pan y tuéstalo en sartén u horno hasta que esté dorado y crujiente. 3. Sobre una rebanada de pan, coloca la lechuga, luego la mezcla de pollo con manzana y nueces. Cubre con la otra rebanada de pan.

Mayor preparación y sabor: sándwich de pollo con pesto y queso crema

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas 2 cucharadas de pesto (puedes usar comprado o casero) 50 g de queso crema 4 rebanadas de tu pan favorito Arúgula fresca Sal y pimienta al gusto Opcional: un chorrito de aceite de oliva para tostar el pan

Paso a paso