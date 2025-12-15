  1. Inicio
  2. · Buen Provecho

Sándwich navideño 2025: receta fácil y rápida para preparar en casa

Aprovecha tu pollo esta Navidad 2025 con un sándwich fácil, rápido y delicioso que encantará a toda la familia. ¡Descubre cómo prepararlo paso a paso!

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 20:16
Sándwich navideño 2025: receta fácil y rápida para preparar en casa

Un delicioso sándwich de pollo ideal para aprovechar las sobras de la cena navideña y disfrutar en cualquier momento del día.

 Foto: Canva

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Tienes pollo o te sobró de la cena navideña de la noche anterior y no sabes qué hacer para comer? Tranquilo, no lo desperdicies. Puedes aprovecharlo para preparar esta receta fácil y rápida en casa esta Navidad 2025, utilizando pocos ingredientes.

Si no tienes mucho tiempo, pero deseas comer algo delicioso y rápido, esta receta es perfecta para aprovechar las sobras del pollo asado u horneado de la cena anterior.

Lo mejor de esta opción práctica, es que este sándwich es ideal para resolver un desayuno tardío, el almuerzo o una cena informal.

Ensaladas navideñas: cinco recetas fáciles y originales

Con ingredientes básicos que casi siempre hay en casa, puedes transformar el pollo en un sandwich para esta Navidad 2025. Aquí te damos recetas desde las más sencillas hasta las más elaboradas:

Tradicional: sándwich con mayonesa

Ingredientes:

Pan de molde

Pollo cocido o asado desmenuzado

Mayonesa

Lechuga

Tomate

Pimienta o sal al gusto

Cilantro

Opcionales:

Queso (amarillo, mozzarella o el de tu preferencia)

Mostaza.

Paso a paso

1. Coloca el pollo en una olla con agua suficiente para cubrirlo y agrega sal al gusto, un diente de ajo, media cebolla y, si deseas, una hoja de laurel.

En caso de que ya este cocinado, desmenuza el pollo que te sobró de la cena navideña y colócalo en un recipiente.

2. En un recipiente, agrega mayonesa, mostaza, cilantro finamente picado, sal y pimienta al gusto. Mezcla bien hasta que quede cremoso antes de agregar el pollo.

3. Lava y corta la lechuga y el tomate en rodajas finas.

4. Tuesta ligeramente el pan (opcional) para darle una mejor textura.

5. Arma el sándwich: coloca el pollo sobre una rebanada de pan, añade lechuga, tomate y queso si lo deseas. Cubre con la otra rebanada de pan y sirve.

Más elaborado (4 porciones): sándwich con manzana y semillas

4 rebanadas de pan artesanal o baguette

2 tazas de pollo asado o horneado desmenuzado

4 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de mostaza Dijon

1/2 manzana verde, cortada en láminas finas

1/4 taza de nueces tostadas, picadas

4 hojas de lechuga romana

1/4 cucharadita de pimienta negra

Sal al gusto

1 cucharadita de aceite de oliva (opcional, para tostar el pan)

Preparación

1. En un bol grande, mezcla el pollo desmenuzado con la mayonesa, mostaza, pimienta y sal. Integra bien todos los ingredientes.

2. Incorpora las láminas de manzana y las nueces picadas a la mezcla de pollo, mezclando suavemente para que no se rompan.

OPCIONAL:Si deseas, unta ligeramente aceite de oliva sobre el pan y tuéstalo en sartén u horno hasta que esté dorado y crujiente.

3. Sobre una rebanada de pan, coloca la lechuga, luego la mezcla de pollo con manzana y nueces. Cubre con la otra rebanada de pan.

Mayor preparación y sabor: sándwich de pollo con pesto y queso crema

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

2 cucharadas de pesto (puedes usar comprado o casero)

50 g de queso crema

4 rebanadas de tu pan favorito

Arúgula fresca

Sal y pimienta al gusto

Opcional: un chorrito de aceite de oliva para tostar el pan

Paso a paso

1. En un bol, mezcla el pollo desmenuzado con el pesto y el queso crema. Salpimienta al gusto y asegúrate de que quede una mezcla homogénea y cremosa.

2. Corta las rebanadas de pan a la mitad. Si deseas, unta un poco de aceite de oliva y tuéstalo ligeramente en sartén o en horno para que quede crujiente por fuera y suave por dentro.

3. Coloca una capa de arúgula sobre la base del pan, añade el relleno de pollo con pesto y queso crema y cubre con la otra rebanada de pan.:

OPCIONAL: Puedes calentar el sándwich en sartén con una tapa durante 2-3 minutos para que el queso crema se derrita ligeramente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias