Receta de nacatamales hondureños tradicionales: Paso a paso para esta Navidad

Tegucigalpa, Honduras.- La Navidad no es Navidad sin los tradicionales nacatamales. Ese aroma de las hojas de plátano y el recado sazonado marcan el inicio oficial de las fiestas navideñas en los hogares hondureños. Y sí, preparar nacatamales no es una tarea tan fácil en cocina, pues desde amarrar y vigilar la enorme olla que hierve sobre el fogón, todo tiene un tiempo y preparación especial para que quede a la perfección Aunque cada familia tiene su propio "toque secreto", lo cierto es que el alma del nacatamal hondureño está en la textura de su masa y el equilibrio de sus especias que le dan esa sazón a todo. Ya sea de pollo o cerdo, lo especial es hacerlo en familia y tener ese recuerdo que se lleva de generación en generación.

Ingredientes

Para la masa principal: maíz cocido o harina de maíz, manteca de cerdo (esencial para el sabor), sal, pimienta y un toque de vinagre para darle ese acidito especial en la masa. Para la segunda masa o recado: Achiote, cebolla, chile dulce, ajos, culantro y especias, culantro, tomate. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para el relleno puedes usar carne de cerdo o pollo en trozos, asegurándote que sea una porción adecuada para ponerla dentro de la masa. Arroz pre-cocido, papas en rodajas o cubos, frijoles blancos, pasas o aceitunas, las cuales sean de tu preferencia. Hojas de banano (soasadas) y cordel para amarrar.

Preparación básica