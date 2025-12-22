Receta de nacatamales hondureños tradicionales: Paso a paso para esta Navidad

Tegucigalpa, Honduras.- La Navidad no es Navidad sin los tradicionales nacatamales. Ese aroma de las hojas de plátano y el recado sazonado marcan el inicio oficial de las fiestas navideñas en los hogares hondureños.
Y sí, preparar nacatamales no es una tarea tan fácil en cocina, pues desde amarrar y vigilar la enorme olla que hierve sobre el fogón, todo tiene un tiempo y preparación especial para que quede a la perfección
Aunque cada familia tiene su propio "toque secreto", lo cierto es que el alma del nacatamal hondureño está en la textura de su masa y el equilibrio de sus especias que le dan esa sazón a todo. Ya sea de pollo o cerdo, lo especial es hacerlo en familia y tener ese recuerdo que se lleva de generación en generación.
Ingredientes
Para la masa principal: maíz cocido o harina de maíz, manteca de cerdo (esencial para el sabor), sal, pimienta y un toque de vinagre para darle ese acidito especial en la masa.
Para la segunda masa o recado: Achiote, cebolla, chile dulce, ajos, culantro y especias, culantro, tomate.
Para el relleno puedes usar carne de cerdo o pollo en trozos, asegurándote que sea una porción adecuada para ponerla dentro de la masa.
Arroz pre-cocido, papas en rodajas o cubos, frijoles blancos, pasas o aceitunas, las cuales sean de tu preferencia.
Hojas de banano (soasadas) y cordel para amarrar.
Preparación básica
1. Se prepara una mezcla líquida con el maíz, agua,vinagre, sal y especia, se cocina a fuego lento añadiendo la manteca hasta que espese y tenga una textura sedosa.
2. Una parte se separa para mezclarla con el achiote y crear el "recado" rojo, para crear la segunda masa que contiene todo el sabor. También puedes hacer la segunda masa desde cero, quedando un mejor e intenso sabor.
3. Dale una cocción de unos 5 minutos al arroz, pela y pica las papas, pon a cocer por completo los frijoles blancos y coloca los demás ingredientes en recipientes separados para facilitar el proceso de armado. También puedes darle una cocción previa a la carne antes y colocar sus jugos en la roja para un mejor sabor.
4. Sobre dos hojas de plátano cruzadas, se coloca una cucharada grande de masa blanca, encima el recado o masa roja y luego los complementos (carne, papa, arroz, etc.).
5. Se dobla la hoja con cuidado para que no se salga el contenido y se amarra firmemente con el cordel.
6. Finalmente, se colocan en una olla grande con un fondo de hojas y poca agua. Se dejan hervir al vapor por aproximadamente 3 a 4 horas.
DATO: De preferencia se recomienda consumir el nacatamal un día después o cuando estos ya se hayan enfriado. Para ello, se vuelven a calentar y luego puedes consumirlos; así quedan con una mejor textura y firmeza.