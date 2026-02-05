Asociación de Pastores felicita al CN por impulsar lectura de la Biblia en escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela (APT) felicitó este jueves 5 de febrero al Congreso Nacional (CN) tras la aprobación unánime de una moción orientada a impulsar la lectura de la Biblia en los centros educativos de Honduras.
A través de un comunicado oficial, la APT expresó su respaldo a la iniciativa legislativa y destacó que la decisión es respetuosa del marco constitucional, aclarando que la lectura de la Biblia no busca adoctrinar ni convertir a los estudiantes al evangelio, sino fortalecer valores morales y espirituales dentro del proceso educativo.
La organización pastoral señaló que la lectura del texto bíblico será parte del plan de trabajo de los docentes y se realizará en un contexto no religioso, como una fuente documental de información, formación de valores y referencia histórica y cultural.
En el pronunciamiento, la APT defendió la Biblia como uno de los libros más leídos y traducidos del mundo, subrayando que sus contenidos abarcan temas científicos, históricos, poéticos y morales, además de ser considerada una fuente de sabiduría para diversas generaciones.
Asimismo, los pastores rechazaron los señalamientos críticos de algunos sectores de la población, calificándolos como infundados, y aseguraron que la Biblia fomenta valores morales universales que contribuyen a la formación integral de los estudiantes.
"En relación con los señalamientos y temores de ciertos sectores de la población, sobre la lectura de la Biblia, les aseguramos son infundados, ya que es un libro que fomenta valores morales y vale la pena leerlo", aseguró.
El Congreso Nacional aprobó la moción por unanimidad, luego de que la iniciativa fuera anunciada públicamente el pasado 25 de enero por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, como parte de una propuesta para fortalecer la educación en valores.
Hasta el momento, las autoridades legislativas no han detallado los lineamientos específicos sobre la implementación de la lectura de la Biblia en los centros educativos, aunque se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre su aplicación.