Asociación de Pastores felicita al CN por impulsar lectura de la Biblia en escuelas

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela (APT) felicitó este jueves 5 de febrero al Congreso Nacional (CN) tras la aprobación unánime de una moción orientada a impulsar la lectura de la Biblia en los centros educativos de Honduras.

A través de un comunicado oficial, la APT expresó su respaldo a la iniciativa legislativa y destacó que la decisión es respetuosa del marco constitucional, aclarando que la lectura de la Biblia no busca adoctrinar ni convertir a los estudiantes al evangelio, sino fortalecer valores morales y espirituales dentro del proceso educativo.

La organización pastoral señaló que la lectura del texto bíblico será parte del plan de trabajo de los docentes y se realizará en un contexto no religioso, como una fuente documental de información, formación de valores y referencia histórica y cultural.