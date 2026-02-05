Isis Cuéllar es suspendida de su cargo como diputada del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Isis Cuéllar quedó suspendida este jueves de su cargo como parlamentaria por el departamento de Copán del Congreso Nacional, luego de acudir a la audiencia de declaración de imputado por el caso de corrupción en la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). La ahora suspendida diputada quedó además bajo arresto domiciliario en espera del desarrollo de la audiencia inicial que se celebrará este viernes 6 de febrero a las 9 de la mañana. En la misma audiencia comparecen otros de los 12 imputados en el escándalo.

El Ministerio Público (MP) había solicitado más temprano al juez natural la suspensión del cargo como diputada y detención judicial; sin embargo, se le brindó la oportunidad de defenderse bajo arresto domiciliario. La medida de los juzgados obedece a que Cuéllar enfrente acusaciones por más de 60 delitos de fraude, adicionalmente cuenta con un diputado suplente que permanecerá en el curul. La suspensión del cargo de elección popular es de manera temporal, mientras se desarrolla el proceso en su contra.

Durante la audiencia de declaración de imputado, la parte acusatoria hizo la solicitud de manera formal y esta misma petición de detención judicial paraRosy Yanira Martínez González (exgerente administrativa de Sedesol), Luis Manuel Fernández García (exdirector de Monitoreo), José Manuel Cerrato Villanueva, Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar; sin embargo, todos quedaron con arresto domiciliario.

Corrupción

Según la Fiscalía, Cardona conformó un comité técnico integrado por funcionarios de Sedesol, mientras que Cuéllar actuó con sus dos asistentes como cómplices para captar los fondos que supuestamente estaban dirigidos para ayudas sociales por medio del Fondo de Administración Solidaria. Isis Cuéllar utilizó su cargo para gestionar 6.5 millones de lempiras ante el Congreso Nacional, proponiendo que sea Sedesol la unidad ejecutora.