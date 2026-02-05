Isis Cuéllar tras llegar a la CSJ: “Soy inocente y cada peso fue justificado”

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Isis Cuéllar llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su audiencia de declaración de imputado por el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La congresista de Libertad y Refundación (Libre) es acusada del delito de fraude y dijo ser inocente de lo que el Ministerio Público (MP) le atribuye.

Cuéllar arribó minutos después de las 9:00 a.m. y adujo estar con “la frente en alto”, además, argumentó que tiene la documentación para probar su inocencia.

“Aquí estamos con la frente en alto y todo se va a acreditar mediante la documentación oportuna, cada centavo. No tengo miedo porque no he cometido nada, llegaron todas las ayudas”, inició diciendo.

La parlamentaria reafirmó que “soy inocente y cada peso fue justificado con su documentación. No tengo ningún temor, acá estoy con la frente en alto y vamos a justificar en qué se utilizó cada peso”.

En relación a las personas que ha negado las ayudas y sobre las palabras de José Carlos Cardona, manifestó: “Ellos sabrán por qué lo hicieron y los bendigo a cada uno, me voy a defender con mi documentación y mi verdad ya que nadie me ha escuchado. No voy a referirme a nada que haya dicho alguien”.