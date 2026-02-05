  1. Inicio
Isis Cuéllar tras llegar a la CSJ: “Soy inocente y cada peso fue justificado”

Isis Cuéllar dijo que “bendice” a todos lo que han hablado de ella y catalogó al expresidente Manuel Zelaya como “mi presidente eterno”

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 09:17

Tegucigalpa, Honduras.- La diputada Isis Cuéllar llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su audiencia de declaración de imputado por el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La congresista de Libertad y Refundación (Libre) es acusada del delito de fraude y dijo ser inocente de lo que el Ministerio Público (MP) le atribuye.

Cuéllar arribó minutos después de las 9:00 a.m. y adujo estar con “la frente en alto”, además, argumentó que tiene la documentación para probar su inocencia.

“Aquí estamos con la frente en alto y todo se va a acreditar mediante la documentación oportuna, cada centavo. No tengo miedo porque no he cometido nada, llegaron todas las ayudas”, inició diciendo.

La parlamentaria reafirmó que “soy inocente y cada peso fue justificado con su documentación. No tengo ningún temor, acá estoy con la frente en alto y vamos a justificar en qué se utilizó cada peso”.

En relación a las personas que ha negado las ayudas y sobre las palabras de José Carlos Cardona, manifestó: “Ellos sabrán por qué lo hicieron y los bendigo a cada uno, me voy a defender con mi documentación y mi verdad ya que nadie me ha escuchado. No voy a referirme a nada que haya dicho alguien”.

Finalmente volvió a decir que “los bendigo a todos y a mi bello pueblo de Copán muchas gracias, mi trabajo es el que habla por mí y soy la primera diputada en mi departamento”.

Ya para ingresar a la sala fue consultada por el respaldo del expresidente Manuel Zelaya Rosales, respondiendo: “Mi presidente eterno”.

Cuéllar se presentó a audiencia de declaración de imputado junto a cinco personas más.

