Pese a haber anunciado que se retira de política, Doris Gutiérrez irá al Parlacen

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) aprobó por unanimidad la incorporación de Doris Gutiérrez como diputada de Honduras al Parlamento Centroamericano (Parlacen). La propuesta fue hecha por el diputado del Pinu, Carlenton Dávila, quien explicó que “en todos los gobiernos de Centroamérica tanto el presidente como el vicepresidente se incorporan de manera directa al Parlacen, pero en el caso de Honduras no existe un vicepresidente, sino designados presidenciales y la Ley Constitutiva del Parlacen establece que en los países donde no haya vicepresidentes, será el Congreso quien elija al representante de entre los designados”.

El congresista añadió que “presenté la moción nominativa para proponer a doña Doris Gutiérrez por ser una mujer que ha tenido muchos logros para el país y estoy seguro que va a representar bien a Honduras. La otra semana sesiona el Parlamento y ella ya puede presentarse”. Previo a concluir el gobierno de Xiomara Castro, Doris Gutiérrez había afirmado que se retiraría de la política a sus 77 años. “Yo creo que ya he cumplido por bastantes años las misiones que me ha encomendado el pueblo. No tengo interés en ser alcaldesa o nuevamente parlamentaria, por cinco períodos fui diputada y también fui regidora”, dijo en 2025. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Gutiérrez acompañará a la expresidente Xiomara Castro en el Parlacen y al expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva.