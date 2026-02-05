¿Qué marcan los astros para cada signo? Descúbralo en el horóscopo de hoy

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los continuos altibajos en tu vida te ocasionarán trastornos muy diversos; uno de ellos desde luego puede ser el insomnio y debes tratarlo de forma muy seria. Consulta con un médico si no quieres padecer los efectos secundarios.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Surgirán buenos planes que despertarán tu interés y te mantendrán muy entretenido toda la jornada. Tendrás que dedicar parte de tu tiempo a realizar tareas de tipo doméstico que se han acumulado en los últimos días. Disfrutarás del fin de semana.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Has trabajado mucho para conseguir mejoras profesionales, y por fin verás tus objetivos cumplidos. Inicias una nueva etapa en este campo, que te proporcionará los mejores momentos a nivel social y personal. Dedica algo más de tiempo a tu vida íntima.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás la oportunidad de demostrar a tu pareja tus intenciones en la relación ya que encontrarás el acercamiento adecuado por su parte. Controla tus nervios y todo irá sobre ruedas. En lo profesional, vas a recibir muchas sorpresas.
LEO (23 julio - 22 agosto). Ha llegado la hora de tomar decisiones para cambiar las cosas de tus actividades profesionales que menos te convencen. No temas por los cambios, los astros te son favorables en ese sentido y notarás pronto el efecto benéfico de los cambios.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Aprovecha la buena suerte que te acompaña desde hace días para solucionar ciertos asuntos profesionales que has descuidado últimamente. En lo personal, aunque la buena estrella ilumina tus pasos, trata de no herir a nadie.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te gustará innovar en el trabajo; te vas a sentir muy creativo realizando todas las tareas habituales y en particular, todo lo relacionado con viajes. Trata de no descuidar a la familia, especialmente si tienes hijos. Tendrás que emplearte a fondo con ellos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aclarados los contenciosos que te mantuvieron en guardia y libradas las batallas oportunas, vuelven los tiempos de calma en tu entorno laboral, días en los que gozarás del reconocimiento desde arriba y desde abajo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Te sentirás abatido con respecto a los sentimientos hacia la persona amada; puedes sufrir algún desencuentro o malentendido, y si no pones de tu parte, pueden surgir discusiones subidas de tono. Si mantienes la calma, todo se puede solucionar.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). En cuestiones profesionales siempre has mantenido la cabeza fría, y a estas alturas no te interesa meterte en ninguna clase de polémica. Si hasta ahora esta política te ha funcionado, no conviene que cambies de estrategia.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Hoy tu mente estará más inquieta de lo habitual, te harás muchas preguntas, por ejemplo, acerca de la relación que tienes con tu pareja o con tus familiares más directos. Tal vez no sea la más sana posible.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tu relación de pareja cumple tus expectativas y podrás vencer todas las adversidades que se avecinen en momentos difíciles. Cierras la semana con las mismas molestias intestinales que al inicio de esta; olvida los miedos y acude a un especialista.