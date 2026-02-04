Lil Jon pide oraciones tras la desaparición de su hijo Nathan Smith en Georgia

El rapero Lil Jon ha solicitado "oraciones" y "privacidad" tras la desaparición de su hijo Nathan Smith en Georgia. El Departamento de Policía de Milton emitió el miércoles una alerta de persona desaparecida después de que el joven de 27 años abandonara su residencia en Baldwin Drive.
"La familia solicita privacidad en estos momentos", comunicó el representante del artista a Page Six. "También pedimos oraciones continuas para que Nathan regrese a casa sano y salvo".
Smith, quien ejerce como DJ bajo el nombre artístico DJ Young Slade, fue visto por última vez en su domicilio el martes por la mañana. Según el informe policial, salió corriendo de la vivienda y no ha sido localizado desde entonces. Las autoridades destacan que no porta teléfono móvil.
El medio local Rough Draft Atlanta, primero en informar sobre el suceso, señaló que Smith habría salido posiblemente sin ropa. Los agentes han advertido que "podría estar desorientado y necesitar asistencia", mientras sus allegados expresan preocupación por su seguridad.
La descripción oficial indica que Smith mide 1,75 metros, pesa aproximadamente 68 kilogramos, tiene cabello negro corto, ojos marrones y un tatuaje de labios en la clavícula derecha.
Nathan es hijo de Jonathan Smith —nombre real de Lil Jon— y su exesposa Nicole Smith. El músico de 55 años describió a su hijo en una entrevista de mayo de 2014 con HuffPost como un joven "bien educado", "que se porta bien" y "realmente bueno".
"Escucho a mi hijo... puede hablarme de cualquier cosa", declaró entonces el ganador del Grammy. Jonathan es también padre de Nahara, de un año, fruto de su relación con Jamila Sozahdah.
Las autoridades mantienen abierta la investigación y solicitan la colaboración ciudadana para localizar al joven.