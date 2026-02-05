Asfura busca en reunión con Trump consolidar a Honduras como "socio referente" de EE UU

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, viajará este fin de semana a Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un encuentro privado que busca posicionar al país centroamericano como el “socio referente” de Washington en seguridad, migración e inversiones, informó este miércoles una fuente oficial. “Este encuentro con el presidente Trump consolida un nuevo capítulo en la relación bilateral, restableciendo a Honduras como el socio referente de los Estados Unidos en seguridad hemisférica, lucha contra el narcotráfico, migración e inversión”, dijo el ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta, en una rueda de prensa.

Asfura viajará "este fin de semana" a Florida (EE.UU.) acompañado por su canciller, Mireya Agüero, para mantener un encuentro en la residencia de Mar-a-Lago con Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Argueta precisó que el viaje del gobernante no se trata de una visita de Estado ni de un acto protocolario, sino de una "invitación personal" de Trump. Esta visita se produce como el "paso siguiente" a las reuniones "productivas" que Asfura mantuvo con Rubio antes de su toma de posesión el pasado 27 de enero, añadió. En materia comercial, Asfura reafirmará en la reunión "su compromiso" con la facilitación del comercio bilateral bajo una premisa de "un trato equitativo" con sus pares regionales que permita al país centroamericano "competir en igualdad de condiciones", señaló el portavoz.

“Honduras está lista para ser un destino atractivo para empresas estadounidenses que buscan fortalecer su cadena de suministros”, enfatizó.

“Trato justo, humano y digno” para migrantes

El gobernante también transmitirá “con claridad” la necesidad de un “trato justo, humano y digno” para los migrantes hondureños que residen en Estados Unidos, reconociendo “su aporte al país y defendiendo sus derechos en cualquier circunstancia”. Además, Asfura reiterará su compromiso de “crear oportunidades reales” en su país mediante la generación de empleo, el impulso a la inversión y el fortalecimiento de la economía local, con la “firme convicción de que ningún hondureño debe verse obligado a migrar por falta de oportunidades”, afirmó Argueta.

“El presidente Asfura viene a demostrar que Honduras es un aliado serio, comprometido y que estamos listos para trabajar hombro a hombro con Estados Unidos, donde tenemos una visión común de prosperidad para nuestros pueblos”, explicó. Apuntó que el Gobierno ha iniciado una “agenda diplomática de alto nivel” orientada a “reposicionar a Honduras en el escenario global, fortalecer las alianzas estratégicas y defender los intereses nacionales desde una visión pragmática, firme y orientada a resultados”.