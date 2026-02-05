Asfura busca en reunión con Trump consolidar a Honduras como "socio referente" de EE UU

El gobernante también transmitirá “con claridad” la necesidad de un “trato justo, humano y digno” para los migrantes hondureños que residen en Estados Unidos, reconociendo “su aporte al país y defendiendo sus derechos en cualquier circunstancia”.Además, Asfura reiterará su compromiso de “crear oportunidades reales” en su país mediante la generación de empleo, el impulso a la inversión y el fortalecimiento de la economía local, con la “firme convicción de que ningún hondureño debe verse obligado a migrar por falta de oportunidades”, afirmó Argueta.