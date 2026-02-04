Educación anuncia cambio del Currículo Nacional Básico tras 23 años sin actualizarse

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Educación anunciaron que comenzarán a trabajar en la actualización del Currículo Nacional Básico (CNB) con el propósito de mejorar la calidad educativa del país.
El CNB del sistema educativo, es la hoja de ruta de la educación en Honduras, el documento que se aprobó en 2003 establece qué deben aprender los alumnos desde que entran a prebásica hasta que salen del colegio.
En ese sentido la ministra de Educación Arely Argueta, manifestó que a partir del nuevo año escolar se trabajará comenzará en el cambio de currícula que desde hace 23 años no se actualiza.
"Este año tenemos un reto de empezar a hacer el cambio del CNB, pues desde el gobierno del presidente Maduro no hemos vuelto a tocar esa currícula", dijo la funcionaria.
Pese a que en la administración anterior, las autoridades educativas de ese entonces anunciaron que se cambiaría la malla curricular en los diferentes niveles educativos.
Argueta dijo que no se encontraron avances significativos sobre el cambio.
El actual y vigente CNB está organizado en áreas curriculares por cada ciclo educativo, para el nivel de prebásica están enfocadas en el desarrollo personal y social de los alumnos, la relación con el entorno y la comunicación.
Para el nivel de básica hace énfasis en las destrezas de la comunicación: como ser el lenguaje, lectura y escritura, cálculo matemático, educación física y conceptos fundamentales en el estudio del entorno social y natural.
En el nivel medio, es decir, secundaria las áreas curriculares de las anteriores se centran en la formación científico humanista, la formación tecnológica diversificada y la formación técnica especializada.
Aunque Argueta no detalló hacía dónde se orientará el nuevo CNB, expertos en educación señalan que la nueva hoja de ruta de la educación hondureña deben ir enfocada a temas como las habilidades digitales, programar, usar inteligencia artificial y navegar internet con seguridad.
También en el emprendimiento y finanzas, con el objetivo que los jóvenes salgan sabiendo cómo manejar el dinero, ahorrar y crear sus propios negocios, no solo a buscar empleo.
Agregan que se debe implementar estrategias para crear en los estudiantes el pensamiento crítico, que aprendan a analizar en vez de memorizar los contenidos.
También señalan que se debe integrar la educación ambiental práctica, los valores y la salud mental, con el fin de reforzar valores como la ética y el manejo de las emociones, algo que es muy necesario en la sociedad actual.