Asfura tras accidente en el que murieron 4 policías en Lempira: "Honduras honra su servicio"

El presidente Nasry Asfura se solidarizó con las familias de los cuatro policías fallecidos tras un brutal choque contra un autobús en Lempira

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 15:06
Asfura tras accidente en el que murieron 4 policías en Lempira: Honduras honra su servicio

El presidente Nasry Asfura lamentó la muerte de cuatro agentes policiales en trágico accidente en Lempira.

 Foto: Emilio Flores | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 4 de febrero, cuatro agentes de la Policía Nacional murieron, mientras que otros resultaron heridos tras un estrepitoso choque entre una patrulla y un autobús a la altura de la comunidad de Río Grande, en el departamento de Lempira.

Las víctimas de la tragedia vial fueron identificadas como: Isaías Gutiérrez Fúnez, Leydi Mariela Licona Cáceres, José Henry Pérez Zaldivasr, Yury Benitez Mejía.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente Nasry Asfura se pronunció a través de sus redes sociales para enviar un mensaje expresando sus condolencias dirigido a las familias enlutadas y a la institución policial por la tragedia.

Comerciante de lácteos muere al chocar con rastra en carretera a Olancho

"Lamento profundamente el fallecimiento de miembros de la Policía Nacional en el trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Lempira. Mi solidaridad y oraciones están con sus familias, seres queridos y con toda la institución policial", manifestó el mandatario a través de su cuenta oficial de X.

Asfura tras accidente en el que murieron 4 policías en Lempira: Honduras honra su servicio
(Captura de pantalla)

Choque mortal

De acuerdo con el reporte preliminar, el grupo de agentes policiales se dirigía hacia la ciudad de Gracias en una patrulla cuando impactó con un autobús. No obstante, los pasajeros de la unidad de transporte que cubre la ruta entre Gracias y Lepaera, resultaron ilesos.

Debido al fuerte impacto, tres policías del grupo murieron casi al instante y sus cuerpos quedaron dispersos sobre la vía, mientras que una cuarta víctima pereció en el Hospital Juan Manuel Gálvez de la ciudad de Gracias.

El presidente Asfura aseguró que el Estado no dejará solos a los sobrevivientes del accidente. "Los policías heridos ya están recibiendo atención médica inmediata y todo el acompañamiento del Estado para su pronta recuperación".

"Honduras honra su servicio y su entrega", sentenció el gobernante, reconociendo el sacrificio de los agentes que estaban asignados a los municipios de San Rafael y La Unión.

Los cuatro policías fallecidos en fatal accidente en Lempira.

Los cuatro policías fallecidos en fatal accidente en Lempira.

(Foto: redes sociales)

Personal del Cuerpo de Bomberos se desplazó con prontitud al sector para realizar las labores de rescate y estabilizar a los tres heridos, quienes luchan por su vida en el centro asistencial de la zona.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) ya tomó cartas en el asunto. Las autoridades confirmaron la detención del conductor del bus para efectos de investigación, mientras los peritos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) realizan el levantamiento de evidencias para determinar las causas técnicas del siniestro.

Por su parte, la comunidad policial en el occidente y el resto del país se encuentra consternada, ya que los agentes policiales murieron en el cumplimiento de sus labores operativas.

