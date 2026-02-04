Asfura tras accidente en el que murieron 4 policías en Lempira: "Honduras honra su servicio"

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 4 de febrero, cuatro agentes de la Policía Nacional murieron, mientras que otros resultaron heridos tras un estrepitoso choque entre una patrulla y un autobús a la altura de la comunidad de Río Grande, en el departamento de Lempira. Las víctimas de la tragedia vial fueron identificadas como: Isaías Gutiérrez Fúnez, Leydi Mariela Licona Cáceres, José Henry Pérez Zaldivasr, Yury Benitez Mejía. Ante la magnitud de la tragedia, el presidente Nasry Asfura se pronunció a través de sus redes sociales para enviar un mensaje expresando sus condolencias dirigido a las familias enlutadas y a la institución policial por la tragedia.

"Lamento profundamente el fallecimiento de miembros de la Policía Nacional en el trágico accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Lempira. Mi solidaridad y oraciones están con sus familias, seres queridos y con toda la institución policial", manifestó el mandatario a través de su cuenta oficial de X.

Choque mortal

De acuerdo con el reporte preliminar, el grupo de agentes policiales se dirigía hacia la ciudad de Gracias en una patrulla cuando impactó con un autobús. No obstante, los pasajeros de la unidad de transporte que cubre la ruta entre Gracias y Lepaera, resultaron ilesos. Debido al fuerte impacto, tres policías del grupo murieron casi al instante y sus cuerpos quedaron dispersos sobre la vía, mientras que una cuarta víctima pereció en el Hospital Juan Manuel Gálvez de la ciudad de Gracias. El presidente Asfura aseguró que el Estado no dejará solos a los sobrevivientes del accidente. "Los policías heridos ya están recibiendo atención médica inmediata y todo el acompañamiento del Estado para su pronta recuperación". "Honduras honra su servicio y su entrega", sentenció el gobernante, reconociendo el sacrificio de los agentes que estaban asignados a los municipios de San Rafael y La Unión.