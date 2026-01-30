Comerciante de lácteos muere al chocar con rastra en carretera a Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Un comerciante de lácteos murió tras chocar con una rastra mal estacionada a la altura de carretera a Olancho. El accidente vial se registró en horas de la madrugada este viernes 30 de enero.

La víctima fue identificada como José Jimmy Díaz, de 49 años de edad, originario del municipio de Cedros, Francisco Morazán.

Según el reporte preliminar, el hombre se conducía en un pequeño camión cargado de lácteos con el objetivo de llegar a un mercado de la capital.