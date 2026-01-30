  1. Inicio
Comerciante de lácteos muere al chocar con rastra en carretera a Olancho

José Jimmy Díaz, de 49 años, perdió la vida este viernes tras impactar su camión contra una rastra estacionada mientras transportaba lácteos a Tegucigalpa

  • Actualizado: 30 de enero de 2026 a las 07:23
Vendedor de lácteos perdió la vida al chocar con una rastra en la carretera a Olancho.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Un comerciante de lácteos murió tras chocar con una rastra mal estacionada a la altura de carretera a Olancho. El accidente vial se registró en horas de la madrugada este viernes 30 de enero.

La víctima fue identificada como José Jimmy Díaz, de 49 años de edad, originario del municipio de Cedros, Francisco Morazán.

Según el reporte preliminar, el hombre se conducía en un pequeño camión cargado de lácteos con el objetivo de llegar a un mercado de la capital.

Cuatro muertos en accidentes de tránsito en las últimas horas en Honduras

Desafortunadamente, el vehículo de Díaz impactó violentamente contra la parte trasera de una rastra que se encontraba a la orilla de una calzada.

El pesado remolque, según testigos en la zona, quedó con una parte salida hacia el carril principal, obstruyendo el paso en una vía que en horas de la madrugada se ve con dificultad.

Debido a la fuerza del choque, la cabina del camión quedó reducida a un amasijo de hierro retorcido. Lamentablemente, el cuerpo de José Jimmy quedó atrapado entre los metales, presentando lesiones severas y el rostro completamente destrozado.

Minutos después del percance, miembros del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar del siniestro para liberar el cadáver del comerciante de 49 años.

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) también se apersonaron al lugar para acordonar la escena y realizar las respectivas indagaciones del fatal accidente vial.

