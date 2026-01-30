IHSS paraliza cirugías electivas ante escasez de insumos médicos

Tegucigalpa, Honduras.– El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) denunció este viernes 30 de enero que las cirugías electivas permanecen suspendidas debido a la falta de insumos básicos. Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social, lamentó que se hayan visto obligados a suspender procedimientos quirúrgicos programados y a atender únicamente emergencias, a causa de la escasez de artículos indispensables. “Esta escasez viene arrastrándose desde hace varios días. Se trata de insumos que se utilizan a diario, como jeringas, bajalenguas, gasas y catéteres”, explicó Rodas, visiblemente indignado por la situación.

Según el galeno, el personal médico se ha visto forzado a priorizar emergencias, como partos o accidentes, dejando en espera cirugías que llevaban meses programadas. "Esto ha provocado que las cirugías electivas estén prácticamente suspendidas, muchas hasta nuevo aviso, cuando se cuente con los insumos necesarios", agregó. En ese sentido, Rodas hizo un llamado urgente a las nuevas autoridades para que actúen de manera inmediata. "Es urgente que se ponga mano a esta situación y se supla de insumos y consumibles, no solo en el área quirúrgica, sino también en consulta externa y en todo el Seguro Social", manifestó. De acuerdo con el médico, la escasez no se limita únicamente a los insumos quirúrgicos, sino que también afecta las consultas médicas diarias.