Califican de irresponsables a autoridades del Seguro Social por falta de atención

Tegucigalpa, Honduras.- Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), calificaron de “irresponsables” a las autoridades y personal sanitario por la falta de atención en las áreas de farmacia y medicina externa.
En el seguro social ayer viernes solo brindaron atención en laboratorio y emergencias.
Una de las derechohabientes que se sintió afectada por la determinación de las autoridades del IHSS, denunció que esperó tanto tiempo para que llegara el día de su cita y al llegar encontró el centro asistencial cerrado.
“Esto es una irresponsabilidad, solo emergencias y laboratorio están laborando, es injusto la verdad lo que hacen con los pacientes”, indicó muy indignada.
Otra paciente que iba a reclamar medicamentos encontró la farmacia cerrada. “No sé por qué hacen esto, es un centro asistencial, los entes sanitarios no deben ser cerrados, su prioridad debe ser atender a la población”, apuntó.
Desde horas muy temprano, centenares de personas afiliadas al Seguro Social llegaron en busca de atención médica y los medicamentos a las instalaciones ubicadas en el barrio La Granja de Comayagüela, pero regresaron con las manos vacías a sus viviendas.
La ausencia de los empleados del Seguro Social se debe a las celebraciones de Nochebuena y Navidad, por lo que las personas que laboran en diferentes áreas se ausentaron y no prestaron el servicio a la población.
Las personas que realizan sus aportaciones al IHSS esperan que esto no ocurra el fin de año y año nuevo, porque los más afectados son los pacientes.