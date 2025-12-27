  1. Inicio
  2. · Honduras

Califican de irresponsables a autoridades del Seguro Social por falta de atención

Los afiliados al Seguro Social muestran indignación porque no reciben los servicios por la ausencia del personal

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 00:00
Califican de irresponsables a autoridades del Seguro Social por falta de atención

Los derechohabientes del IHSS muestran indignación porque no reciben los servicios de salud en dicho centro asistencial.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), calificaron de “irresponsables” a las autoridades y personal sanitario por la falta de atención en las áreas de farmacia y medicina externa.

En el seguro social ayer viernes solo brindaron atención en laboratorio y emergencias.

Una de las derechohabientes que se sintió afectada por la determinación de las autoridades del IHSS, denunció que esperó tanto tiempo para que llegara el día de su cita y al llegar encontró el centro asistencial cerrado.

¿Qué día cerrarán los centros de salud este fin de año en el Distrito Central?

“Esto es una irresponsabilidad, solo emergencias y laboratorio están laborando, es injusto la verdad lo que hacen con los pacientes”, indicó muy indignada.

Otra paciente que iba a reclamar medicamentos encontró la farmacia cerrada. “No sé por qué hacen esto, es un centro asistencial, los entes sanitarios no deben ser cerrados, su prioridad debe ser atender a la población”, apuntó.

Ingresan tres personas más con quemaduras por pólvora al Mario Catarino Rivas en SPS

Desde horas muy temprano, centenares de personas afiliadas al Seguro Social llegaron en busca de atención médica y los medicamentos a las instalaciones ubicadas en el barrio La Granja de Comayagüela, pero regresaron con las manos vacías a sus viviendas.

La ausencia de los empleados del Seguro Social se debe a las celebraciones de Nochebuena y Navidad, por lo que las personas que laboran en diferentes áreas se ausentaron y no prestaron el servicio a la población.

Las personas que realizan sus aportaciones al IHSS esperan que esto no ocurra el fin de año y año nuevo, porque los más afectados son los pacientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias