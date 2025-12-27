Califican de irresponsables a autoridades del Seguro Social por falta de atención

Tegucigalpa, Honduras.- Los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), calificaron de “irresponsables” a las autoridades y personal sanitario por la falta de atención en las áreas de farmacia y medicina externa. En el seguro social ayer viernes solo brindaron atención en laboratorio y emergencias. Una de las derechohabientes que se sintió afectada por la determinación de las autoridades del IHSS, denunció que esperó tanto tiempo para que llegara el día de su cita y al llegar encontró el centro asistencial cerrado.

"Esto es una irresponsabilidad, solo emergencias y laboratorio están laborando, es injusto la verdad lo que hacen con los pacientes", indicó muy indignada. Otra paciente que iba a reclamar medicamentos encontró la farmacia cerrada. "No sé por qué hacen esto, es un centro asistencial, los entes sanitarios no deben ser cerrados, su prioridad debe ser atender a la población", apuntó.